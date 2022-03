Podolak umieścił na Twitterze wpis i nagranie, z którego wynika, że rozmowy będą dotyczyć "pokoju, zawieszenia broni, natychmiastowego wycofania wojsk (rosyjskich z Ukrainy - red.) i gwarancji bezpieczeństwa".



"Chociaż Rosja zdaje sobie sprawę z bezsensu swoich agresywnych działań, nadal ma złudzenia co do tego, że 19 dni przemocy wobec pokojowych ukraińskich miast to właściwa strategia" - dodał Podolak.



W umieszczonym na Twitterze nagraniu Podolak podkreśla, że "stanowisko Ukrainy się nie zmienia" - Kijów domaga się zawieszenia broni przed rozpoczęciem rozmów na temat przyszłych relacji między Rosją a Ukrainą.



Rosja napadła na Ukrainę 24 lutego. Według amerykańskiego wywiadu pierwotny plan inwazji przewidywał zajęcie Kijowa w ciągu 3-4 dni. Ukraina stawia jednak opór już od 19 dni, a z dużych miast Rosjanie zdobyli tylko jedno - Chersoń.