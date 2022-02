Były prezydent Rosji komentował decyzję Władimira Putina o uznaniu niepodległości separatystycznych republik w Donbasie.

Reklama

Historia potwierdzi, że mieliśmy rację Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji

- Wiemy co teraz się stanie. Znów sankcje, groźby, polityczna presja z różnych stron. Dzikie krzyki i dezinformacja. Przechodziliśmy już to wszystko i od dawna się tego nie obawiamy. Mamy silne nerwy. Ponadto doświadczenie pokazuje nam, że prędzej czy później nasi obecni przeciwnicy przyjdą do nas sami z żądaniem powrotu do stołu negocjacyjnego we wszystkich kwestiach. To nieuniknione biorąc pod uwagę rolę Rosji na arenie międzynarodowej. I historia potwierdzi, że mieliśmy rację - stwierdził Miedwiediew.



Zdaniem byłego prezydenta Rosji uznanie przez Władimira Putina niepodległości republik w Donbasie to "trudna decyzja, ale jedyna możliwa".

Czytaj więcej Dyplomacja Sojusznicy Rosji nie wyślą wojsk do Donbasu. "To niemożliwe" Szef MSZ Kazachstanu, Muchtar Tleuberdi ocenił, że niemożliwe jest wysłanie żołnierzy pod egidą Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, sojuszu wojskowego, do którego należy Rosja i niektóre kraje członkowskie Wspólnoty niepodległych Państw, do Donbasu.

Reklama

- Na jednej szali są interesy obecnych władz w Kijowie i ich zachodnich patronów. Po drugiej - bezpieczeństwo cywili, w tym niemal 800 tysięcy obywateli Rosji. Obywateli, żyjących w innym państwie, gotowym do zbrodni wobec nich. Nie mogliśmy ich zostawić - oświadczył Miedwiediew.



- Podjęliśmy już taką decyzję 14 lat temu. W 2008 roku podjąłem trudną decyzję ws. uznania niepodległości Osetii Południowej i Abchazji. Używając siły wojskowej i politycznej woli, Rosja pomogła ocalić życie setek tysięcy ludzi. I dała lekcję NATO, USA, wszystkim, którzy mieli agresywne intencje wobec obywateli Rosji - dodał były prezydent Rosji.



Następnie Miedwiediew zarzucił NATO "cyniczne i bezceremonialne zbliżanie się do granic Rosji" i "rozszerzanie kręgu potencjalnych członków" Sojuszu oraz pomaganie Ukrainie w "sabotowaniu wdrażania porozumień mińskich".