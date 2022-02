We wtorek rosyjska Duma Państwowa w drodze uchwały zaapelowała do prezydenta Władimira Putina o uznanie niepodległości obwodów donieckiego i ługańskiego we wschodniej Ukrainie.

Reklama

- Deputowani uważają, że uznanie niepodległości republik stworzy podstawy do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa i ochrony ich mieszkańców republik przed zagrożeniami zewnętrznymi, a także do wzmocnienia pokoju międzynarodowego i stabilności regionalnej - uzasadnił przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin.

Czytaj więcej Polityka Duma wzywa Putina do uznania niepodległości Doniecka i Ługańska Rosyjska Duma Państwowa przyjęła projekt uchwały wzywającej Putina do uznania za niepodległe państwa obwodów donieckiego i ługańskiego we wschodniej Ukrainie.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Liz Truss, ostrzegła podczas wizyty w Ukrainie, że jeśli Putin uzna niepodległość samozwańczych republik, będzie to oznaczało atak na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

Byłby to także, jak zaznaczyła Truss, sygnał zakończenia procesu mińskiego i zademonstrowanie przez Moskwę, że wybiera ścieżkę konfrontacji zamiast drogi dialogu.

Reklama

Dziś czołowi politycy USA, prezydent Joe Biden i sekretarz stanu Antony Blinken, a także amerykańska ambasadorka przy ONZ ostrzegli, że atak Rosji na Ukrainę jest bliżej niż kiedykolwiek.

Blinken niespodziewanie wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. W swoim wystąpieniu ostrzegł, że sytuacja wokół Ukrainy zagraża nie tylko temu państwu, ale międzynarodowym gwarancjom bezpieczeństwa zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.