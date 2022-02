Nigel Farage wzywa NATO by nie przyjmowało Ukrainy i dało gwarancje Rosji

Brytyjski polityk Nigel Farage, architekt brexitu, wezwał Sojusz Północnoatlantycki do odmowy przyjęcia Ukrainy do swego grona. Według niego wejście Ukrainy do NATO nie przyniosłoby organizacji żadnych korzyści.