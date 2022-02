Izraelskie MSZ wystosowało komunikat, w którym apeluje do swoich obywateli o jak najszybsze opuszczenie Ukrainy ze względu na możliwą inwazję Rosji.



"W związku z napięciem między Rosją a Ukrainą i eskalacją zagrożenia MSZ wzywa obywateli Izraela na Ukrainie do jak najszybszego opuszczenia kraju” – czytamy. „Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa Izraelczyków planujących podróż na Ukrainę do zmiany planów” – stwierdził minister.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ambasada Izraela a zaapelowały też o rejestrację swoich obywateli przebywających na Ukrainie, by rejestrowali się na stronie internetowej ambasady. Ostatniej nocy zrobiło to 4300 osób.

Komunika wydano po sobotnim spotkaniu premiera Naftalego Bennetta, ministra spraw zagranicznych Yaira Lapida, ministra obrony Benny'ego Gantza i szefów Szin Bet (Izraelskiej Agencji Bezpieczeństwa), Rady Bezpieczeństwa Narodowego i innych. Dyskutowano również o możliwości ewakuacji Izraelczyków z Ukrainy, przy czym IDF (Siły Obronne Izraela) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych już planują taki scenariusz. Wcześniej Kancelaria Premiera rozmawiała z izraelskimi liniami lotniczymi o zwiększeniu liczby lotów cywilnych między Ukraina i Izraelem.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oszacowało, że na Ukrainie mieszka 10-15 tys. Izraelczyków. Według Institute for Jewish Policy Research około 200 000 Ukraińców kwalifikuje się do otrzymania izraelskiego obywatelstwa na podstawie Prawa Powrotu (uchwalone w 1950 roku przepisy, które dają Żydom prawo do imigracji, uzyskania obywatelstwa i życia w Izraelu. Obejmuje także ich współmałżonków, osoby pochodzenia żydowskiego oraz tych, którzy przeszli na judaizm - red.).



Ministerstwo rozpoczęło pracę w trybie awaryjnym i powołało specjalny zespół do obsługi kryzysu. Wysłano dodatkowy personel konsularny, aby wesprzeć sześciu izraelskich dyplomatów w Kijowie, którzy pomogą Izraelczykom i Żydom w opuszczeniu kraju. Izrael jest jedynym krajem, który obecnie powiększa swój personel konsularny na Ukrainie.

Rząd w Tel Awiwie postanowił o ewakuacji rodzin dyplomatów z Kijowa.

Tym samym Izrael dołączył do państw, które wezwały swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. Wcześniej zrobiły to m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia, Holandia, Łotwa, Australia czy Kanada.

Polska odradziła podróże, które "nie są konieczne".