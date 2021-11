- Przypomnę, że po sfałszowany wyborach z ubiegłego roku cała Europa podjęła decyzję, aby nie prowadzić rozmów z Łukaszenką, aby go stygmatyzować, marginalizować. Podjęliśmy kontakty z opozycją. Łukaszenko nie tylko sfałszował wybory, ale też torturuje ludzi, zamknął w więzieniach także Polaków na Białorusi - mówił były szef MSZ w rozmowie z Onetem.



- Ku naszemu zaskoczeniu cała ta koncepcja solidarności europejskiej wobec Białorusi została pogwałcona przez panią Merkel. Pani Merkel zadała cios europejskiej solidarności. Przecież nie z naiwności swojej nabrała się na sztuczkę Łukaszenki. Łukaszenko wywołał ten konflikt m.in. po to, aby Europa raczyła z nim rozmawiać i de facto uznała go za lidera Białorusi. I niestety pani Merkel złamała solidarność europejską. Jest to cios nie tylko w nasze interesy, jest to cios w europejską dyplomację - okazało się, że kolejny raz zamiast Ursuli von der Leyen, zamiast Josepa Borrella sprawy w swoje ręce przejmuje Merkel i Emmanuel Macron - dodał.

Nie ma zgody i poparcia, że realną polityką jest podjęcie rozmów z Łukaszenką Witold Waszczykowski, były szef MSZ

- Absolutnie nie ma zgody i poparcia, że realną polityką jest podjęcie rozmów z Łukaszenką - podkreślił Waszczykowski nawiązując do poniedziałkowej rozmowy Merkel z białoruskim dyktatorem.

- Ja rozumiem że można rozmawiać z Chinami, z Koreą Północną, bo ma bombę nuklearną, ale myśmy od ponad roku wszyscy w Europie mówili, że nie można rozmawiać z Łukaszenką - dodał.

Waszczykowski mówił o poniedziałkowej rozmowie Merkel z Łukaszenką w sprawie kryzysu na granicy Polski z Białorusią. Łukaszenko mówił we wtorek, że będzie jeszcze raz rozmawiał z niemiecką kanclerz w tej sprawie.