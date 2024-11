Depresja lekooporna. Problem dotyczy 30 proc. pacjentów

Symulacje NFZ przewidywały włączenie do programu 1000 pacjentów w pierwszym roku jego funkcjonowania. Do tej pory objęto nim ok. 200 osób.

Środowisko psychiatrów zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia z postulatem zmiany kryteriów włączenia do programu. W swoim stanowisku eksperci zwrócili uwagę na trudności w organizacji placówki leczącej. Wskazali też na konieczność doprecyzowania definicji depresji o cechach lekooporności, włączenia do programu osób z pierwszym epizodem takiej depresji oraz zróżnicowania czasu trwania terapii w zależności od tego, który jest to epizod depresyjny i czy wcześniej występowały cechy lekooporności. Eksperci postulują również modyfikację programu, jeżeli chodzi o pacjentów z wywiadem w kierunku uzależnienia. Zdaniem konsultanta krajowego należałoby ograniczyć istniejące wykluczenia -stosować wyłączenie w dostępie do programu wobec osób, które zmagają się z czynnym uzależnieniem przez ostatnie 5 lat, a reszcie umożliwić leczenie.

- Chcemy też, żeby pacjenci, u których nie występuje 50-proc. poprawa (po miesiącu – red.), tylko jedynie 30-proc. również mogli dalej kontynuować tą terapię - mówi konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Jak dodaje, jest duża szansa, że resort zdrowia weźmie pod uwagę postulaty środowiska, procedura zmiany programu i warunków uczestnictwa w nim pacjentów muszą jednak chwilę potrwać.