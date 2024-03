Oprócz wspomnianego występowania tej choroby u najbliższych krewnych, ważnym czynnikiem ryzyka jest wskaźnik masy ciała (BMI) przekraczający wartość 25. Także osoby pracujące o różnych porach są narażone na rozwój tej choroby. Praca zmianowa wiąże się z zaburzeniami rytmu dobowego. Jest to bardzo ważny czynnik, który sprzyja chorobom metabolicznym i otyłości. Przy czym nie chodzi o jedną „zarwaną” noc, ale o systematyczną pracę na różne zmiany co całkowicie zakłóca prawidłowy cykl zmian zegara biologicznego. Osoby, które raz idą na noc do pracy, a innym razem za dnia, należą do ścisłej grupy ryzyka u której może rozwinąć się cukrzyca typu II. Dotyczy to także ludzi młodych, którzy poświęcają noc na pracę przy komputerze. Zwłaszcza po pandemii jest to bardzo niepokojący trend, ponieważ coraz więcej osób pracuje w domu, przez co naturalny rytm dobowy został zaburzony i utrwalane są złe nawyki.

Jakie objawy mogą wskazywać na rozwijającą się cukrzycę?

Obserwacja samego siebie pod względem pewnych objawów to ważny element zdiagnozowania tej choroby. Należy zwrócić uwagę na kilka niepojących wskazówek: nieplanowaną utratę masy ciała, powtarzającą się senność za dnia, wzmożone pragnienie oraz częste wstawanie w nocy z powodu częstej diurezy. To są objawy typowe dla cukrzycy, także dla tej, która jest leczona, ale nie jest stabilna, albo jeszcze nie zdiagnozowana. Wtedy warto się zgłosić do lekarza i wykonać badania krwi. Takie absolutnie najprostsze to jest określenie poziomu glukozy na czczo oraz ewentualnie analiza moczu. Jeżeli w tym drugim badaniu zostanie odkryty cukier w moczu to znaczy, że muszą być już znaczne przecukrzenia. Jeżeli wychodzą wartości graniczne lub powyżej normy to można tę diagnostykę pogłębić przez bardzo czuły test obciążenia glukozą (OGTT). Wartości poranne glukozy we krwi na czczo nie powinny przekraczać 124 mg/dl. W teście obciążenia glukozą w drugiej godzinie od podania wartość nie powinna być wyższa niż 199 mg/dl. W tym wypadku przy wartościach powyżej 200 mg/dl rozpoznajemy już cukrzycę, a przy wartościach między 160 a 199 mg/dl mówimy o zaburzeniach gospodarki węglowodanowej. Uzupełniającym testem diagnostycznym jest także pomiar poziomu hemoglobiny glikowanej. Jest to badanie uzupełniające, ponieważ zdarza się, że ten test wykazuje prawidłową normę w okolicach 6 %, a w tym czasie wynik testu obciążenia glukozą może już wskazywać cukrzycę. Dlatego poziom hemoglobiny glikowanej traktujemy jako informację uzupełniająco-potwierdzającą diagnozę.

Reasumując: osoby, które są po 35 roku życia oraz osoby u których w najbliższej rodzinie były przypadki cukrzycy typu II, powinny robić raz do roku badania krwi, dlatego że cukrzycę poznajemy w oparciu o stężenie glukozy we krwi na czczo lub godzinę lub dwie godziny po teście tolerancji glukozy (OGTT). To drugie badanie musi być już zrobione w laboratorium, dlatego, że pomiar z glukometru nie jest certyfikowanym pomiarem i w związku z tym nie można na jego podstawie rozpoznać choroby. Taki porównawczy pomiar z glukometru może oczywiście pokazać jaka jest tendencja i kierunek zmian, natomiast nie jest certyfikowanym narzędziem diagnostycznym.

Czy takie wstępne badania można wykonać samemu na domowym glukometrze?