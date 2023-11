Prof. dr hab. Michał Wszoła: Przełom w testowaniu leków

To, co powiem, brzmi trywialnie, ale należy od tego zacząć – choć ludzie należą do królestwa zwierząt, to nie są tacy sami jak inne zwierzęta. Dla przykładu: niektóre gatunki żółwi mogą żyć ponad 200 lat, czyli blisko trzy razy dłużej niż przeciętny człowiek. Z kolei myszy, na których prowadzimy liczne testy farmaceutyczne, żyją najdłużej dwa lata. Niektóre zwierzęta mają zdumiewające zdolności hibernacyjne, których my nie posiadamy. Te przykłady pokazują, że chociaż jesteśmy zwierzętami, to bardzo się różnimy. Każde zwierzę ma wyspecjalizowane grupy komórek, a nasza fizjologia i patofizjologia są zupełnie inne. Z tego względu wiele terapii, które planujemy, testując je na zwierzętach, okazuje się nieskutecznych przy zastosowaniu ich w leczeniu ludzi.

O wiele skuteczniejsze okazują się technologie z wykorzystaniem hodowli 3D tkanki czy OcCs, ponieważ wykorzystują wyłącznie komórki ludzkie. Podkreślam: drukując strukturę tkankową, wykorzystujemy ludzkie komórki. Oznacza to, że fizjologia, skuteczność lub toksyczność danego leku, który będziemy badali, będzie dotyczyć już wyłącznie komórek ludzkich. Dzięki temu wyniki, jakie uzyskamy, będą bezpośrednio dotyczyć nas ludzi, a ich skuteczność będzie nieporównywalnie wyższa od tej uzyskanej na zwierzętach.

Ale czy testy na wydrukowanej tkance, która jest poza organizmem, a tym samym jest oderwana od procesów ogólnoustrojowych, metabolicznych i immunologicznych, mogą dać wymierne i wiarygodne wyniki w testowaniu leków?

To jest właśnie zagadnienie, nad którym koncentrujemy się w Fundacji Badań i Rozwoju Nauki oraz w Polbionice. Intensywnie pracujemy nad stworzeniem modeli, które będą najlepiej oddawały tę rzeczywistość biologiczną. Mamy bowiem możliwość zaplanowania i zaprojektowania środowiska. Wytworzyliśmy bioreaktor, czyli urządzenie, w którym jesteśmy w stanie podłączyć przepływ przez taką biodrukowaną tkankę; w której są nie tylko grupy wyspecjalizowanych komórek, ale również wydrukowany układ naczyniowy ze śródbłonkiem, który normalnie funkcjonuje. Podłączamy w nim przepływ płynu, który odżywia tkankę, dzięki czemu możemy imitować środowisko, a tym samym wpływać na to, jakie będzie tam pH, ciśnienie, stężenie tlenu i dwutlenku węgla, prędkość przepływu i temperatura. Możemy decydować, jaki typ komórek można w tkance dodać – czy będą to na przykład komórki wątrobowe czy może tkanka trzustkowa albo komórki układu immunologicznego i ich odpowiednie frakcje (np. limfocyty B, T czy makrofagi).

Obecnie nie ma konieczności korzystania z jakichkolwiek komórek pochodzących od embrionów

Zatem mamy pełną możliwość imitowania tego środowiska. Im lepiej uda nam się odwzorować i zbudować bardziej skomplikowany model, tym odpowiedzi na pytania, które sobie stawiamy, będą dokładniejsze. Tworząc np. organoid trzustkowy lub wątrobowy, możemy wytworzyć kilka modeli komórkowych. Specjalnie nazywam to organoidem, ponieważ nie jest to narząd w pełni funkcjonalny, ale posiada on jedną lub dwie funkcje takiego narządu, co już pozwala nam poznawać odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące ich działania.