Naukowcy: leczenie antybiotykami dzieci coraz częściej bywa nieskuteczne

To wnioski z badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Sydney i innych ośrodków. Analizy opublikowane w „The Lancet Southeast Asia” pokazują, że problemem najmocniej dotknięte są dzieci mieszkające w Azji Południowo-Wschodniej i rejonie Pacyfiku, m.in. w Indonezji i na Filipinach. W tych miejscach co roku z powodu oporności mikrobów na antybiotyki dochodzi do tysięcy zgonów.

Niektóre antybiotyki skuteczne w mniej niż 50 proc.

Naukowcy przeanalizowali 86 publikacji, w których sprawdzano 6,648 izolatów bakteryjnych, wyhodowanych z materiałów klinicznych, pochodzących z 11 krajów. Dzięki tym badaniom naukowcy dokonali przeglądu wrażliwości popularnych bakterii, wywołujących infekcje u dzieci, na antybiotyki.

Okazało się, że skuteczność aminopenicyliny w leczeniu sepsy i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków wynosi tylko 26 proc. Z kolei gentamycyny wynosi 45 proc. Zastosowanie cefalosporyn trzeciej generacji wyniosło jedynie 29 proc. w przypadku posocznicy/zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków, 51 proc. w przypadku posocznicy u dzieci i 65 proc. w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci. Ten antybiotyk stosowany jest w Polsce m.in. w leczeniu stanów zapalnych ucha czy górnych dróg oddechowych.

Najbardziej skuteczne okazały się karbapenemy, których skuteczność w przypadku sepsy i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wyniosła 81 proc. u noworodków, 83 proc. w przypadku posocznicy u dzieci i 79 proc. w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci.