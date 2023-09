W kolejce do psychiatry dziecko poczeka nawet siedem lat

Aż 238 dni trzeba średnio trzeba czekać na wizytę u psychiatry dziecięcego – wynika z danych zebranych przez fundację GrowSPACE we wszystkich województwach w kraju. Są jednak w miejsca, w których na wizytę trzeba czekać znacznie dłużej.

Reklama

Najbardziej szokujący rekord padł w Będzinie. To właśnie tam, aby dostać się na konsultację psychiatry dziecięcego do Ośrodka Terapii i Psychoedukacji „Kompas” na NFZ należy poczekać aż 2441 dni. Pierwsza planowana wizyta u lekarza specjalisty przypada zatem szacunkowo na 6 maja 2030 roku. - Jeśli dziecko ma przykładowo 12 lat, to spokojnie w roku 2030 może się zapisywać już do „dorosłego” psychiatry. Rodzina nie będzie mogła liczyć na odpowiednią pomoc. Oczywiście w przypadku ogromnego kryzysu, który będzie zagrażać życiu można wezwać karetkę, ale to nie rozwiąże przyczyny problemów - Komentuje Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE.

Czytaj więcej Komentarze Joanna Ćwiek: Szkoła jest problemem Polaków, ale już nie polskich polityków Rząd Zjednoczonej Prawicy zachowuje się tak, jakby nie widział problemu w polskim systemie edukacji i nie planował naprawiać złej sytuacji. Pytanie czy jeśli po wyborach dojdzie do zmiany u sterów władzy, sytuacja w szkołach się poprawi.

Psychiatrzy nieoficjalnie przyznają, że wezwanie karetki i zawiezienie dziecka na ostry dyżur to obecnie najczęściej spotykany sposób ominięcia kolejek do lekarza. To m.in. jedna z przyczyn przepełnienia oddziałów psychiatrii dziecięcej (pacjentów jest czasami o 100 proc. więcej niż miejsc). Część z nich można by leczyć ambulatoryjnie – problem w tym, że nie ma jak się dostać do lekarza w przychodni. - W niektórych placówkach można skrócić kolejkę, jeśli wizyta odbędzie się prywatnie. Wówczas są wolne terminy na przykład na maj 2024 roku. Nie każda rodzina dziecka w kryzysie może sobie jednak pozwolić na taki krok. Pamiętajmy też, że często diagnoza i leczenie nie kończą się na jednej wizycie - dodaje Wojciech Szumiło z Fundacji GrowSPACE.

Placówka w Będzinie to nie jedyne miejsce, w którym tak długo trzeba czekać w kolejkach. Przykładowo w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie kolejkę obliczono na ok. 1155 dni, SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście – ok. 1647 dni, Ośrodek Wczesnej Interwencji - Pilicka 21 w Warszawie – ok. 1191 dni a w Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed w Gdańsku – ok. 1445 dni.