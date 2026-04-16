Rosyjskie firmy zamrażają inwestycje, wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Rosji wśród 11 500 firm. Saldo odpowiedzi na pytanie o to, jak zmieniła się aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w ciągu kwartału, wyniosło -4,8 punktu. Jest to najniższy wynik od drugiego kwartału 2020 roku kiedy obowiązywały obostrzenia związane z COVID-19. Ostatni negatywny odczyt odnotowano w pierwszym kwartale 2022 roku (po napaści Putina na Ukrainę – red.), według danych banku centralnego.

Biznes Rosji czarno widzi przyszłość

Słabe oceny obecnej sytuacji w badaniach ankietowych wśród ludności i przedsiębiorstw są zazwyczaj równoważone oczekiwaniami na lepszą przyszłość, ale z dawnego optymizmu przedsiębiorców nic nie pozostało.

Sytuacja jest najgorsza w przemyśle wydobywczym i przemyśle przetwórczym. Bank Rosji uspokaja, że inwestycje nadal rosły w sektorze produkcji dóbr konsumpcyjnych, podobnie jak inwestycje w sektorze elektroenergetycznym, zaopatrzenia w wodę, handlu detalicznego i rolnictwa. Jednak jak zwraca uwagę „The Moscow Times” – tempo wzrostu jest znacznie niższe niż w ostatnim kwartale 2025 r.

To skutek niepewności gospodarczej, spowodowanej w Rosji, o czym głośno nikt nie mówi, wojną Putina skutkującą sankcjami i podporządkowaniem gospodarki machinie zbrojeniowej. Bank Rosji zwraca też uwagę na „umiarkowany popyt na produkty”. Za tym stwierdzeniem kryją się spadające realne dochody społeczeństwa, skutkujące spadkiem siły nabywczej.

Do obecnej sytuacji walnie przyczynił się rosyjski bank centralny. Inwestycje gwałtownie spowolniły pod koniec 2024 roku kiedy Bank Rosji podniósł stopę procentową do rekordowo od początku XXI w. wysokiego poziomu 21 proc. W połowie ubiegłego roku prezesi Sbierbanku i Rossielchozbanku, Herman Gref i Boris Listow, wyrazili zdziwienie, że firmy nie zwracają się do nich o finansowanie nowych projektów.

Zakupy broni to też inwestycje

Rosyjscy ekonomiści zwracają uwagę na wyjątkowo trudną sytuację inwestycyjną. Centrum analityczne CMACS od dawna zauważa, że ​​rentowność w większości rosyjskich sektorów jest niższa nie tylko od oprocentowania kredytów, ale także od stopy zwrotu z inwestycji bez ryzyka, co czyni inwestycje bezcelowymi.

Bank Rosji woli jednak nie nazywać sytuacji alarmującą, ale głosić slogany propagandowe:

– Jeśli inwestycje utrzymają się na poziomie zbliżonym do osiągniętego, wystarczy to, aby moce produkcyjne rosły szybciej niż dotychczas. A nasza gospodarka, jej PKB, będzie nadal rosła – zapewnia Aleksiej Zabotkin wiceprezes Banku Rosji.

Eksperci mają co do tego poważne wątpliwości. Rosyjskie inwestycje obejmują również zakupy broni, ale brak danych na temat skali tych „inwestycji”. Wysokie wydatki na wojsko stymulują rozwój niektórych sektorów gospodarki, które zużywają zasoby, ale nie wytwarzają produktów trafiających na rynek, zauważył Andriej Kostin prezes państwowego banku VTB:

„Ta produkcja (zbrojeniowa – red.) gdzieś trafia, ale od tego nie rośnie podaż na rosyjskim rynku” – zauważa oględnie Kostin.