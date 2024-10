Polska znów w inflacyjnym czubie Unii. Tylko dwa kraje przed nami

Również nasza dynamika cen żywności wyróżnia się na tle UE, sięgając we wrześniu 4,5 proc. rok do roku. Tylko Łotwa i Rumunia mają ją wyższą (4,6 proc.), średnia w UE to 2 proc. Lepiej wyglądamy w statystyce inflacji bazowej (konkretnie: bez cen energii, żywności oraz alkoholu i wyrobów tytoniowych). We wrześniu wyniosła ona w Polsce według Eurostatu 3,7 proc. rok do roku. To więcej niż średnio w UE (2,9 proc.), ale mniej niż m.in. w Rumunii (6,4 proc.), Węgrzech (5,6 proc.), Estonii i Chorwacji (po 4,8 proc.), Słowacji (4,3 proc.), Łotwie (4 proc.) i Czechach (3,8 proc.).

Inflacja w strefie euro zrewidowana w dół

Eurostat zrewidował także w czwartek prognozę inflacji w strefie euro. Według najnowszych danych we wrześniu wyniosła ona 1,7 proc. rok do roku, wobec 1,8 proc. według szybkiego szacunku sprzed około dwóch tygodni. Inflacja w strefie euro wyraźnie spadła względem sierpnia (wtedy 2,2 proc.). Wrześniowe 1,7 proc. to najmniej od kwietnia 2021 r. Inflacja w strefie euro znalazła się poniżej celu inflacyjnego EBC (2 proc.) pierwszy raz od czerwca 2021 r.