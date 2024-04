Niemal dwie trzecie (65 proc.) średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce zamierza w tym roku podnosić ceny swoich produktów i usług. Co prawda tych planów jest nieco mniej niż przed rokiem (76 proc.), ale i tak to jeden z najwyższych wyników w historii badania International Business Report firmy audytorsko-doradczej Grant Thortnon. Najnowsza edycja badania objęła w styczniu br. setkę średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Łącznie zbadano plany 10 tys. firm na świecie.

Podwyżki płac podwyższą także ceny

Nawet jeśli pod względem determinacji do podwyższania cen Polska znalazły się na ósmym miejscu wśród wszystkich 29 badanych państw, (zestawienie otwiera Turcja -78 proc.), to już w Europie jesteśmy rekordzistą. Tuż za nami są Szwecja i Wielka Brytania, gdzie 57 proc. badanych przedsiębiorstw zamierza w tym roku podnosić ceny. Z kolei dużo bardziej ostrożnie podchodzą do podnoszenia cen firmy we Włoszech (34 proc.) czy w Grecji (38 proc.). Najrzadziej takie plany mają teraz przedsiębiorcy w Korei Południowej (26 proc.).

Autorzy raportu zwracają uwagę, że podwyżkowe skłonności polskich firm wynikają w dużej mierze ze wzrostu ich kosztów, na czele z kosztami energii, które podbiła wojna w Ukrainie. Aż 83 proc. badanych przedsiębiorstw przyznaje, że koszty energii są silną barierą w rozwoju. W ostatnich latach nasiliła się też bariera związana ze wzrostem kosztów pracy. Ograniczają one jeszcze więcej, bo 86 proc. firm, do czego przyczyniły się w ostatnich latach skokowe podwyżki płacy minimalnej.