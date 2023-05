WHO: Covid-19 nie jest już globalnym zagrożeniem dla zdrowia

Joseph Ladapo, naczelny lekarz Florydy, osobiście zmienił wnioski z przeprowadzonych w stanie w 2022 roku badań na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionek na COVID-19 w taki sposób, by zasugerować, że stwarzają one poważniejsze zagrożenie dla zdrowia dla młodych mężczyzn niż przedstawiali to eksperci ds. ochrony zdrowia - pisze Politico.com powołując się na nowo pozyskane dokumenty.