Mateusz Hołda: Nie mamy powodów, by mieć kompleksy

Niektórzy uważają, że to hańba dla polskiej nauki, że tak szybko zostałem profesorem, bo trzeba mieć siwą głowę, by zasłużyć na ten tytuł. Ale dorobek naukowy dla 29-latka został zweryfikowany na takich samych zasadach, co dla 60-latka - mówi Mateusz K. Hołda, kardiomorfolog.