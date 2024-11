Covid-19 i grypa w natarciu. Jak uniknąć zakażenia?

W ostatnim czasie odnotowano ponowny wzrost liczby zachorowań na Covid-19. „Mamy bardzo wysokie stężenie wirusa wywołującego COVID-19 w ściekach. Ilość odpowiada największemu nasileniu w 2022 roku” – alarmuje Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Medycy podkreślają, że sezon infekcyjny nie odpuszcza, a szpitale już są przepełnione.

Skąd wiadomo, czy to grypa, czy Covid-19?

W aptekach dostępne są testy, które pokażą, czy zachorowaliśmy na grypę, covid czy RSV. Test zlecić może też lekarz pierwszego kontaktu. Czy to testowanie ma sens? – Wykrycie, z czym mamy do czynienia, jest kluczowe. Lista patogenów powodujących zakażenia dróg oddechowych jest bardzo długa, jednak te trzy są najistotniejsze z epidemiologicznego punktu widzenia, bo przeciwko nim mamy dostępne szczepienia i leczenie – wyjaśnia dr Tomasz Dzięciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Co prawda leczenie przeciwko RSV praktycznie nie istnieje ale większość objawów będzie jednak stosunkowo łagodna. W przypadku zakażenia grypą mamy dostępne leki przeciwwirusowe dostępne wyłącznie na receptę – tłumaczy ekspert.

Kontrola lekarska jest potrzebna także w przypadku Covid-19, bo wciąż zdarza się, że część osób wymaga hospitalizacji i dlatego powinny być pod opieką lekarza.

Czy warto zaszczepić się na Covid-19 i grypę?

Zainteresowanie szczepieniami jest minimalne. To niepokoi specjalistów, którzy przypominają, że choć pandemia jest pod kontrolą, wirus SARS-CoV-2 wciąż mutuje. – Warto rozważyć szczepienie, ponieważ nie tylko zmniejsza ono transmisję wirusa, ale i łagodzi objawy, jeśli dojdzie do zakażenia – podkreśla dr hab. Tomasz Dzieciątkowski. I zaznacza, że „nie ma na co czekać i warto się szczepić nawet tym, co jest obecnie dostępne w aptekach i placówkach medycznych”.