Dziura w kasie państwa wciąż rośnie. Na koniec roku może być inna niż planował rząd

W okresie styczeń – październik 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 475,4 mld zł i były wyższe o 49,5 mld zł (tj. 11,6 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podał resort finansów w sobotniej informacji.

VAT rośnie, CIT spada

Dochody podatkowe wyniosły ok. 419 mld zł i były wyższe o ok. 26,3 mld zł (tj. 6,7 proc.), niż rok wcześniej. Rok do roku rosną wpływy z podatku VAT – to 206,5 mld zł po październiku, czyli 14,3 mld zł (tj. 7,4 proc.) więcej. Akcyza przyniosła o 6,4 proc. więcej (łącznie 69,9 mld zł), a PIT – o 13,3 proc. więcej (łącznie 68,8 mld zł).

Za to dochody z podatku CIT spadają, w tym roku po dziesięciu miesiącach wyniosły one 58,9 mld zł i były niższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 2,1 proc.) niż rok temu.

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 54,4 mld zł i było wyższe o ok. 22,7 mld zł (tj. 71,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022.