W tym roku wypada jubileuszowa, 20. edycja ,,Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” – prestiżowego zestawienia organizowanego przez Koźmiński Business Hub Akademii Leona Koźmińskiego pod kierownictwem prof. Bolesława Roka i Jarosława Horodeckiego. Za niezależną analizę odpowiedzi ankietowych odpowiadała firma BDO. W tegorocznym rankingu uwzględniono 63 spółki działające w Polsce, oceniane pod kątem zarządzania wpływem środowiskowym, społecznym oraz ładem korporacyjnym. Ranking opiera się na danych przekazywanych bezpośrednio przez firmy w ramach corocznie aktualizowanej ankiety. Po dwóch dekadach istnienia tego ważnego konkursu zdecydowanie łatwiej oddzielić deklaracje od realnych działań – wyniki stanowią nie tylko ranking, lecz także barometr dojrzałości polskiego biznesu.
Analiza odpowiedzi uczestników rankingu pokazuje wyraźny wzrost dojrzałości organizacyjnej w obszarze ESG. W większości firm odpowiedzialność za realizację działań ESG została jasno przypisana zarówno zarządom, jak i poszczególnym działom operacyjnym. Coraz powszechniejsze staje się powiązanie celów ESG ze strategią biznesową i mierzalnymi wynikami – wiele przedsiębiorstw uwzględnia już wyniki analizy podwójnej istotności w decyzjach strategicznych i operacyjnych. Część wynagrodzenia kadry zarządzającej uzależniana jest od realizacji celów ESG, co potwierdza, że zrównoważony rozwój przestaje być jedynie deklaracją – staje się realnym elementem zarządzania.
Rosną także kompetencje firm w zakresie zarządzania ryzykiem. Ryzyka środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym – zarówno transformacyjne i fizyczne, jak i te występujące w łańcuchu wartości – są coraz częściej elementem kompleksowych systemów zarządzania ryzykiem. Standardem staje się również ocena partnerów biznesowych i dostawców pod kątem kryteriów ESG jeszcze przed nawiązaniem współpracy.
Ważnym trendem jest rozwój procesów należytej staranności oraz wdrażanie mechanizmów ograniczających ryzyko greenwashingu. Firmy przywiązują coraz większą wagę do wiarygodności przekazywanych informacji i transparentności działań – co potwierdzają wewnętrzne polityki weryfikacji komunikatów marketingowych, coraz częściej wdrażane w organizacjach. Potwierdza to również fakt, że większość organizacji poddaje się zewnętrznym audytom, ocenom lub ratingom ESG.
Na szczególną uwagę zasługuje rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych, odporność cyfrowa i ciągłość działania są dziś postrzegane jako nieodłączny element odpowiedzialnego biznesu – obok kwestii, takich jak zarządzanie incydentami czy odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji. Niemal wszystkie badane organizacje wskazują ten obszar jako jeden z kluczowych filarów budowania odporności przedsiębiorstwa.
Badanie pokazuje jednak, że przed firmami nadal stoją istotne wyzwania. W wielu organizacjach szkolenia z zakresu ESG mają nadal charakter punktowy i obejmują jedynie wybrane grupy pracowników. W kolejnych latach niezbędne będzie rozwijanie bardziej kompleksowych programów edukacyjnych, budujących kompetencje w całej organizacji. Obszarem wymagającym dalszego rozwoju pozostaje również dialog z interesariuszami. Choć większość przedsiębiorstw prowadzi konsultacje z kluczowymi grupami – m.in. w ramach analizy podwójnej istotności – wciąż wyzwaniem jest skuteczne przełożenie uzyskanych wniosków na konkretne decyzje i działania.
Wyniki badania pokazują jednoznacznie, że ESG w Polsce wkracza w nową fazę. Firmy coraz częściej przechodzą od deklaracji do systemowego zarządzania, traktując zrównoważony rozwój jako element budowania wartości, odporności i przewagi konkurencyjnej. Odpowiedzialny biznes przestaje być dodatkiem do strategii – staje się jej integralną częścią.
Dwadzieścia lat temu firmy pytano, czy w ogóle myślą o odpowiedzialności. Dziś pyta się je, jak dobrze nią zarządzają. To zmiana, której znaczenie trudno przecenić.
Justyna Chojnowska, konsultantka ESG w BDO
Marta Leszka, konsultantka ESG w BDO
Maria Pawłowicz, młodsza konsultantka ESG w BDO
Monika Kulik, wiceprezeska zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Obecność na polskim rynku inicjatyw, dzięki którym w sposób systematyczny możemy obserwować zmiany w podejściu przedsiębiorstw do zrównoważonego rozwoju, jest niezwykle cenna. Biznes ma obecnie trudne zadanie dostosowania się do zmieniających się regulacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz rosnących oczekiwań rynkowych dotyczących transformacji modeli biznesowych, wymagań stawianych przez partnerów biznesowych czy konsumentów. Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie pokazuje, jak firmy odnajdują się w tych nowych okolicznościach, w jaki sposób zarządzają kwestiami ESG i jak włączają je w swoje modele biznesowe. Zrównoważony rozwój to bowiem nie sprawdzenie umiejętności zebrania danych potrzebnych do raportu, ale przede wszystkim ocena fundamentalnych obszarów strategii biznesowej.
Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie (dawniej Ranking odpowiedzialnych firm) powstaje na podstawie odpowiedzi i uzasadnień prezentowanych dobrowolnie przez firmy w ankiecie i poddanych weryfikacji, zgodnie z metodologią przygotowaną przez autorów – prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, analityka. Zawartość ankiety jest corocznie zmieniana, a za dopasowanie do aktualnych wyzwań rynkowych i legislacyjnych odpowiada specjalnie powoływana Rada Naukowa Rankingu ESG, w skład której weszli w tym roku eksperci Climate Leadership UNEP/GRID, Akademii Leona Koźmińskiego i Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Piotr Biernacki, Katarzyna Frankowiak, Mariusz Gołąb, Małgorzata Greszta, Piotr Kowalik, Monika Kulik, Monika Michalska, Marcin Milczarski, Franjo Mlinaric, Ilona Otoka, Sergiej Podus, Aneta Skubida oraz Bolesław Rok. Ankieta była konsultowana z innymi, uznanymi ekspertami branżowymi.
Partnerami rankingu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Partnerem medialnym jest „Rzeczpospolita”. Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi jest firma BDO. Całość jest koordynowana przez Koźmiński Business Hub w Akademii Leona Koźmińskiego.
Prof. Bolesław Rok Akademia Leona Koźmińskiego
Impakt – czyli wpływ – to termin, który w ostatnich dwóch latach stał się istotny dla wielu firm. Zazwyczaj używa się liczby mnogiej, podkreślając różne wpływy. Kiedy wydawaliśmy pierwszy Raport start-upów pozytywnego wpływu w 2019 r. i staraliśmy się określić precyzyjnie, po raz pierwszy w Polsce, czym jest wpływ, szczególnie pozytywny, to nie przypuszczaliśmy, że ten termin stanie się podstawą zarządzania w dużych firmach.
Dziś potocznie rozumiane ESG sprowadza się bowiem do zmniejszania negatywnego wpływu, a przynajmniej monitorowania skali i istotnych obszarów tego wpływu. Staramy się trochę mniej szkodzić – „mówią” nam raporty korporacji. Nie chodzi jednak tylko o zmniejszanie szkodliwości prowadzonej działalności – co samo w sobie jest oczywiście cenne i pożądane, a nawet ekonomicznie uzasadnione. Potrzebne są istotne zmiany, uwzględniające oczekiwania różnych grup interesariuszy, nas wszystkich. Musimy pogodzić potrzeby planety, oczekiwania społeczne i korzyści ekonomiczne.
Start-upy pozytywnego wpływu to nie są takie organizacje, które starają się tylko trochę mniej szkodzić. To są organizacje, które umożliwiają osobom działającym z pasją w imię dobra wspólnego zwiększanie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo, przyczyniając się do rozwiązywania najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy jako cywilizacja. Wdrażając innowacyjne i odpowiedzialne rozwiązania w różnych obszarach naszego życia, doprowadzają do wzrostu wartości firmy oraz jednocześnie do poprawy jakości życia ludzi i środowiska w ramach sfery swojego oddziaływania.
W tym roku wyróżniliśmy 21 impaktowych organizacji, działających w czterech obszarach: DeepTech, WellTech, SocialGood i Tech4Good, o różnym statusie prawnym i poziomie zaawansowania rynkowego, ale prowadzonych z pasją umożliwiającą projektowanie i wdrażanie odpowiedzialnych innowacji. Ale gratulujemy wszystkim, bo tych innowacyjnych organizacji, maksymalizujących pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i planety, jest coraz więcej – nie tylko w Polsce. Do tej pory w ramach ośmiu edycji wyróżniliśmy ponad 170 polskich organizacji. Spośród nich dobrze sobie dziś radzi na rynku polskim, a także coraz częściej globalnym – prawie 150.
Wyboru z bazy ponad 720 organizacji dokonał Panel Pozytywnych Postaci składający się z przedstawicieli świata start-upów, organizacji pozarządowych, nauki i biznesu: Ada Stępień, Adrian Migoń, Agnieszka Oleksyn-Wajda, Anna Węgrzynowicz, Berenika Pel, Bolesław Rok, Dominik Krawczyk, Justyna Markowicz, Alicja Kozłowska, Maciej Otrębski, Magda Andrejczuk, Michał Miszułowicz, Mirella Panek-Owsiańska, Joanna Fogler, Monika Kulik, Patrycja Radek, Piotr Boulange.
Dziękujemy słuchaczkom i słuchaczom studiów podyplomowych Perspektywa ESG na Akademii Leona Koźmińskiego, których wkład był tu bardzo potrzebny. Partnerami tego projektu w Kozminski BusinessHub są: Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska, Orange Polska i Danone.
Gratulujemy tegorocznym wyróżnionym i życzymy im odpowiedzialnego skalowania swojego pozytywnego impaktu. Wszystkich zachęcamy do korzystania z pełnej Bazy Start-upów Pozytywnego Wpływu, analiz, rozmów i raportów. To wszystko można znaleźć na całkowicie nowym portalu: https://startupypozytywnegowplywu.kozminskihub.com/.
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