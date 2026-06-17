Z okazji jubileuszu 20-lecia firmy prowadzę cykl rozmów z ludźmi, którzy na przestrzeni ostatnich dwóch dekad współtworzyli tę organizację. Rozmawiamy o wymagających początkach, kamieniach milowych, głębokich zmianach rynkowych, sukcesach, ale też o momentach próby.

Wszystkie wywiady oraz materiały jubileuszowe publikuję w specjalnej sekcji na naszej stronie internetowej pod adresem https://uhy-pl.com/aktualnosci/jubileusz-20-lecia-uhy-eca/, która przez cały rok dokumentuje historię organizacji i ludzi, którzy ją tworzyli. Im więcej wywiadów przeprowadzam, tym mocniej utwierdzam się w przekonaniu, że to nie jest opowieść tylko o UHY Poland. To żywa kronika tego, jaką transformację przez ostatnich 20 lat przechodził cały polski biznes.

Od sześciu osób do organizacji o międzynarodowym zasięgu

W jednej z jubileuszowych rozmów Roman Seredyński, Group Managing Partner UHY Poland wspominał mi, że gdy w 2006 roku zakładał firmę, zespół liczył zaledwie sześć osób. Już wtedy ambicje były jednak znacznie większe niż skala działalności: choć siedziba mieściła się w małym biurze w śląskim Zabrzu, od samego początku rozwijano relacje biznesowe również w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu, budując organizację o ogólnopolskim zasięgu.

Już w pierwszym roku działalności firma przeprowadziła pierwszy audyt jednostki zainteresowania publicznego, a niedługo później rozszerzyła ofertę o outsourcing księgowy oraz doradztwo podatkowe, a wraz z rozwojem rynku rosły kompetencje zespołu i liczba obsługiwanych klientów.

Przełomowym momentem był rok 2015, kiedy dołączyliśmy do międzynarodowej sieci UHY International. To wydarzenie otworzyło nowy rozdział w historii organizacji, łącząc lokalne doświadczenie z dostępem do globalnego know-how oraz umożliwiając jeszcze skuteczniejszą obsługę klientów prowadzących działalność międzynarodową.

W tym samym okresie firma coraz mocniej zaznaczała swoją obecność na rynku kapitałowym, a w niedługim czasie uczestniczyła jako audytor w procesie IPO spółki Artifex Mundi. W jubileuszowych rozmowach Partnerzy firmy wielokrotnie wskazywali ten projekt jako jeden z momentów, które potwierdziły gotowość organizacji do realizacji najbardziej wymagających przedsięwzięć.

Rozwój znajdował również odzwierciedlenie w niezależnych rankingach branżowych. W 2014 roku firma po raz pierwszy znalazła się w pierwszej dziesiątce Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej”. Dziś regularnie zajmujemy czołowe pozycje w tym zestawieniu, należąc do najbardziej aktywnych firm audytorskich na rynku kapitałowym. Ostatnie lata przyniosły kolejny ważny etap: rebranding marki i zmiana komunikacji z UHY ECA na UHY Poland podkreśliły silniejszą integrację z międzynarodową siecią, a nowoczesne biuro w Gliwicach na śląsku stało się symbolem dalszego rozwoju organizacji. Dziś zespół liczy ponad 220 ekspertów, ale – słuchając jubileuszowych rozmów – można odnieść wrażenie, że najważniejsze pozostaje to samo, co dwadzieścia lat temu: przedsiębiorcze podejście, gotowość do podejmowania nowych wyzwań i konsekwentne budowanie partnerskiej relacji z klientami.

Od dokumentów w bagażniku po cyfryzację i AI

Rozmawiając z Dominikiem Bielem, Audit Managing Partnerem UHY Poland, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że logistyka i technologia w świecie finansów przeszły prawdziwą rewolucję.

Jeszcze kilkanaście lat temu codziennością audytora były wielodniowe delegacje, praca na papierowej dokumentacji i samochody dosłownie wypełnione po dach ciężkimi segregatorami. Kiedyś audyt oznaczał konieczność fizycznej obecności w siedzibie klienta, a dziś te same zasoby danych mieszczą się na jednym nośniku lub – co staje się standardem – bezpiecznie funkcjonują w chmurze obliczeniowej.

Dominik wspominał z uśmiechem, że na początku swojej drogi zawodowej sądził, iż wśród jego największych atutów były tężyzna fizyczna, przydatna w noszeniu dziesiątek kilogramów dokumentacji oraz... pojemny bagażnik samochodu, zdolny pomieścić archiwa klientów. Dziś tamten świat już nie istnieje. Współcześni przedsiębiorcy operują w rzeczywistości cyfrowej: analizują Big Data, wdrażają KSeF, przygotowują struktury pod raportowanie ESG i uczą się implementować algorytmy sztucznej inteligencji.

Zmieniły się narzędzia, ale jedno pozostało nienaruszone – oczekiwania klienta wobec partnera biznesowego. Nadal kluczem są wiedza, precyzja, zaufanie i odwaga. Dominik podczas wywiadu ujął to w słowa, które idealnie rezonują z duchem całej firmy: „Większość moich najlepszych wspomnień wiąże się z czymś, co robiliśmy po raz pierwszy”. To właśnie elastyczność i odwaga w przekraczaniu własnej strefy komfortu stały się głównym motorem naszego rozwoju.

Kompleksowe portfolio: od audytu finansowego po doradztwo ESG

Dzisiejszy rynek wymaga od firm doradczych holistycznego podejścia. Biznes nie szuka już jedynie księgowego czy audytora – szuka partnera, który zabezpieczy firmę prawnie, podatkowo i technologicznie. Nasze usługi i pełne portfolio, dostępne na https://uhy-pl.com, odpowiadają na te dynamiczne potrzeby rynkowe, oferując wsparcie w ramach kluczowych filarów działalności:

· Audyt finansowy i badanie sprawozdań: To fundament, od którego wszystko się zaczęło. Badamy spółki z uwzględnieniem specyfiki ich branży, gwarantując transparentność przed inwestorami i organami podatkowymi.

· Doradztwo podatkowe i prawne: Pomagamy bezpiecznie nawigować w gąszczu dynamicznie zmieniających się przepisów prawa podatkowego w Polsce i na świecie.

· Outsourcing księgowości i kadr: Przejmujemy rutynowe procesy operacyjne, pozwalając zarządom skupić się na skalowaniu biznesu.

· Wdrożenia technologiczne (np. KSeF, elektroniczny obieg dokumentów): Wspieramy przedsiębiorstwa w cyfrowej transformacji i dostosowaniu systemów ERP do wymogów Krajowego Systemu E-faktur.

· Doradztwo ESG: Pomagamy firmom w raportowaniu niefinansowym oraz budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, co staje się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej.

Stale rozwijamy nasze usługi, dostosowując je do zmieniającego się otoczenia prawnego i potrzeb przedsiębiorców. Z uwagi na zbliżający się obowiązek raportowania przez fundacje rodzinne, uruchomiliśmy właśnie dedykowaną usługę audytu fundacji rodzinnych. W niedalekiej przyszłości chcemy zaoferować obecnym oraz przyszłym klientom kompleksowe wsparcie w obszarze wealth management, dbając o bezpieczeństwo ich majątku na każdym etapie.

Fundamentem zawsze byli i będą ludzie

Podczas pracy nad jubileuszowym cyklem wywiadów uderzyła mnie jedna prawidłowość: niezależnie od piastowanego stanowiska, każdy mój interlokutor ostatecznie sprowadza sukces firmy do czynnika ludzkiego. Nie do zaawansowanych procedur czy nowoczesnego software'u - do ludzi.

Doskonałym tego przykładem jest historia Natalii Domańskiej, Associate Partnerki UHY Poland, której profesjonalizm został doceniony przed dwoma miesiącami na forum ogólnokrajowym – została laureatką prestiżowego tytułu „Młoda Gwiazda Audytu 2026”, przyznawanego podczas Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”.

Natalia dołączyła do zespołu jeszcze jako studentka, a dziś współtworzy ścisłe kierownictwo firmy, będąc namacalnym dowodem na to, że nasza organizacja stwarza przestrzeń do długofalowego rozwoju zawodowego. Zapytana przeze mnie, jak podsumowałaby 20 lat istnienia firmy, odpowiedziała krótko: „To historia wysoko wyspecjalizowanych i zaangażowanych pracowników”.

Przez dwie dekady zmieniały się adresy biur, realia rynkowe i narzędzia pracy. Tym, co spaja te 20 lat, jest kultura organizacyjna oparta na relacjach.

Potwierdzenie obranej drogi w Rankingach „Rzeczpospolitej”

Nasza strategia rozwoju i dbania o wysoką jakość usług znajduje co roku odzwierciedlenie w niezależnych zestawieniach branżowych. Wieloletnia obecność w TOP 10 rynku to wyraźny sygnał dla naszych klientów, że pracują z podmiotem o stabilnej, niepodważalnej pozycji.

Archiwum Rzeczpospolita

W jubileuszowym, XXV Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” (2026), UHY Poland z dumą zajęło:

· I miejsce w kategorii „Najbardziej aktywne firmy audytorskie na giełdzie”

· III miejsce w kategorii „Najlepsza firma audytorska badająca spółki giełdowe”

· VIII miejsce w głównym zestawieniu najlepszych firm audytorskich w Polsce

Te wyróżnienia traktujemy jako dowód głębokiego zaufania ze strony rynku kapitałowego i motywację do dalszej pracy.

Kolejne 20 lat właśnie się zaczyna

Choć jubileusz naturalnie skłania do podsumowań, w korytarzach biur UHY Poland znacznie częściej rozmawia się o przyszłości. W swoim jubileuszowym wystąpieniu Roman Seredyński postawił przed nami ambitne zadanie: strategicznym celem organizacji jest osiągnięcie w ciągu pięciu lat takiego wzrostu, jaki wcześniej zajął nam dwie dekady.

Patrząc na drogę, którą przeszliśmy od 6 osób w Zabrzu do organizacji zatrudniającej ponad 220 ekspertów w całej Polsce, trudno nie odczuwać satysfakcji. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, że – jak wspomniał w rozmowie ze mną Roman – nadal czujemy się organizacją ambitną i głodną rozwoju.

Ze zdobytego przez ostatnie dwie dekady doświadczenia nie budujemy pomnika – to kapitał, który każdego dnia wykorzystujemy, aby wspierać rozwój naszych klientów. Kolejny rozdział tej historii właśnie się pisze, a my zapraszamy do jego współtworzenia obecnych i przyszłych pracowników oraz klientów i partnerów biznesowych.

Mateusz Sosna, Marketing Manager UHY Poland

Materiał Partnera: UHY Poland