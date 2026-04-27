Opinia partnera: PKF Polska

Raportowanie niefinansowe znalazło się dziś w punkcie zwrotnym, ale prawdziwa stawka tej debaty wykracza daleko poza same obowiązki regulacyjne. ESG coraz wyraźniej przestaje być postrzegane jako wymóg formalny, a zaczyna funkcjonować jako element strategicznego zarządzania – pomagający firmom identyfikować ryzyka i szanse, wzmacniać odporność modeli biznesowych i budować długoterminową konkurencyjność. Zmiany legislacyjne w Europie, w tym „stop-the-clock” i pakiet Omnibus, przesuwają ciężar z powszechnego obowiązku na świadome decyzje biznesowe. W praktyce oznacza to, że ESG nie znika z agendy, lecz wymaga bardziej dojrzałego, strategicznego podejścia. Raportowanie oparte na analizie podwójnej istotności pozostaje kluczowym narzędziem porządkowania informacji o całym łańcuchu wartości i włączania ich w procesy decyzyjne.

Doświadczenia pierwszego etapu wdrażania ESG w Europie sprawiły jednak, że wielu przedsiębiorców patrzy dziś na ESG głównie przez pryzmat raportowania i compliance. Szybkie tempo implementacji i szeroki zakres wymogów skupiły uwagę firm na spełnianiu obowiązków formalnych, często kosztem refleksji nad biznesową wartością ESG. Tymczasem wyzwania rynkowe, zmiany klimatyczne czy oczekiwania interesariuszy nie znikają wraz z ograniczeniem zakresu raportowania.

Inwestorzy, banki i dawcy kapitału coraz wyraźniej traktują ESG jako narzędzie oceny zdolności firm do zarządzania ryzykiem i budowania długoterminowej konkurencyjności. Potrzeba komunikowania rzetelnych informacji w tym obszarze będzie więc rosła.

Równocześnie rynek zmierza w stronę większej różnorodności form raportowania. Obok ustrukturyzowanych i atestowanych raportów największych spółek pojawi się wiele raportów dobrowolnych, często selektywnych i nieweryfikowanych. Zwiększa to ryzyko chaosu informacyjnego i spadku porównywalności danych. W takich warunkach kluczowe staje się nie to, czy spółka raportuje, ale czy prezentowane informacje są wiarygodne. W tym kontekście rola audytu i atestacji rośnie. Stają się głównymi filarami budowania zaufania rynku.

Jeszcze ważniejsze są jednak konsekwencje odwilży sprawozdawczej w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie dla budowania konkurencyjności gospodarki w kontekście geopolitycznym. ESG, rozumiane właściwie, jest silnym impulsem do innowacji, transformacji technologicznej i lepszego zarządzania ryzykiem. Inne gospodarki nie wycofują się z tego kierunku – w Chinach ESG staje się elementem polityki państwowej i dostępu do kapitału, a w USA, mimo sceptycznej narracji, czynniki ESG pozostają istotne w decyzjach inwestycyjnych.

Najważniejsze jest dziś, by nie zgubić istoty ESG. Jest nią zdolność firm do rozumienia i zarządzania czynnikami, które będą determinować ich przyszłość. Raportowanie i jego atestacja mogą ten proces istotnie wspierać. Są też istotne w budowaniu wiarygodnego wizerunku spółki wśród jej interesariuszy.

