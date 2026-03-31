W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes" między innymi:

Reklama Reklama

Waszyngton prosi Polskę o system Patriot

Stany Zjednoczone nieoficjalnie sugerują Polsce możliwość przerzucenia jednej z baterii systemu Patriot na Bliski Wschód. To efekt rosnącego zapotrzebowania na obronę przeciwrakietową po atakach Iranu. W grę wchodzi również przekazanie pocisków do systemów Patriot. Choć polskie władze podkreślają brak nacisków ze strony USA, sytuacja pokazuje rosnącą presję na zasoby wojskowe sojuszników. Jednocześnie pojawiają się obawy o opóźnienia w dostawach uzbrojenia dla Polski, co może mieć znaczenie w kontekście bezpieczeństwa regionu.

Inwestycje kolejowe utknęły w miejscu

Kluczowe projekty infrastrukturalne, w tym Rail Baltica, napotykają poważne opóźnienia. Problemy wynikają głównie z procedur przetargowych i decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, które wymuszają ponowne analizy ofert. Podobna sytuacja dotyczy tunelu średnicowego w Łodzi, gdzie konieczne jest znalezienie nowego wykonawcy. Eksperci wskazują, że bariery administracyjne i prawne coraz częściej blokują inwestycje, wydłużając ich realizację i podważając plany przyspieszenia rozwoju infrastruktury.

Ceny maksymalne paliw wchodzą w życie

Od wtorku obowiązują maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,16 zł za litr, a diesel 7,60 zł. To element rządowej interwencji mającej ograniczyć skutki wzrostu cen ropy naftowej. Regulacja ma chronić konsumentów, ale rodzi pytania o wpływ na rynek i finanse publiczne. W połączeniu z wcześniejszymi obniżkami podatków może oznaczać znaczące obciążenie dla budżetu państwa.

Stabilizacja na rynku akcji?

Początek tygodnia przyniósł umiarkowany optymizm na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG20 zyskał ponad 0,4 proc., wspierany przez spółki energetyczne i handlowe. Jednak sytuacja na innych segmentach rynku pozostaje napięta. Rentowności obligacji rosną, a złoty traci na wartości. To sygnał, że inwestorzy nadal obawiają się skutków eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.