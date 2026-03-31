W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Waszyngton prosi Polskę o system Patriot

Stany Zjednoczone nieoficjalnie sugerują Polsce możliwość przerzucenia jednej z baterii systemu Patriot na Bliski Wschód. To efekt rosnącego zapotrzebowania na obronę przeciwrakietową po atakach Iranu. W grę wchodzi również przekazanie pocisków do systemów Patriot. Choć polskie władze podkreślają brak nacisków ze strony USA, sytuacja pokazuje rosnącą presję na zasoby wojskowe sojuszników. Jednocześnie pojawiają się obawy o opóźnienia w dostawach uzbrojenia dla Polski, co może mieć znaczenie w kontekście bezpieczeństwa regionu.

Czytaj więcej

Wojsko Polskie ma dwie baterie systemu Patriot, w skład których wchodzi m.in. 16 wyrzutni
Przemysł Obronny
Inwestycje kolejowe utknęły w miejscu

Kluczowe projekty infrastrukturalne, w tym Rail Baltica, napotykają poważne opóźnienia. Problemy wynikają głównie z procedur przetargowych i decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, które wymuszają ponowne analizy ofert. Podobna sytuacja dotyczy tunelu średnicowego w Łodzi, gdzie konieczne jest znalezienie nowego wykonawcy. Eksperci wskazują, że bariery administracyjne i prawne coraz częściej blokują inwestycje, wydłużając ich realizację i podważając plany przyspieszenia rozwoju infrastruktury.

Czytaj więcej

Realizację inwestycji kolejowych coraz mocniej wyhamowują odwołania od przetargów
Budownictwo
Ceny maksymalne paliw wchodzą w życie

Od wtorku obowiązują maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,16 zł za litr, a diesel 7,60 zł. To element rządowej interwencji mającej ograniczyć skutki wzrostu cen ropy naftowej. Regulacja ma chronić konsumentów, ale rodzi pytania o wpływ na rynek i finanse publiczne. W połączeniu z wcześniejszymi obniżkami podatków może oznaczać znaczące obciążenie dla budżetu państwa.

Czytaj więcej

31 marca 6,16 zł za benzynę i 7,60 zł za diesla. Drożej być nie może
Surowce i Paliwa
Stabilizacja na rynku akcji?

Początek tygodnia przyniósł umiarkowany optymizm na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG20 zyskał ponad 0,4 proc., wspierany przez spółki energetyczne i handlowe. Jednak sytuacja na innych segmentach rynku pozostaje napięta. Rentowności obligacji rosną, a złoty traci na wartości. To sygnał, że inwestorzy nadal obawiają się skutków eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Czytaj więcej

Giełda
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.