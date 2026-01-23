11 min. 42 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Chętni na zakup nowego mieszkania mają dziś wyjątkowo silną pozycję negocjacyjną. Na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych – m.in. w Warszawie, Krakowie i Trójmieście – na koniec 2025 r. na klientów czekało niemal 71 tys. lokali. Gotowe mieszkania stanowiły 23 proc. oferty – wynika z danych portalu Tabelaofert.pl. Nadpodaż szczególnie widoczna jest poza Warszawą i Trójmiastem. Jak zauważa Aleksandra Gawrońska, ekspertka JLL, tylko na tych dwóch rynkach popyt nadąża za podażą, a ceny pozostają stabilne lub lekko rosną. W pozostałych miastach deweloperzy mogą zostać zmuszeni do przecen, by pozbyć się zapasów.
Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos doszło do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Donald Trump ocenił rozmowę jako „bardzo dobrą”. Niedługo później Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie, w którym ostro skrytykował Europę. Prezydent Ukrainy zarzucił europejskim liderom brak zdecydowania i nadmierne skupienie na debatach zamiast realnych działań. Skrytykował też symboliczne – jego zdaniem – wysyłanie niewielkich kontyngentów wojskowych, m.in. na Grenlandię, podkreślając, że takie ruchy mogą podważać wiarygodność Europy jako poważnego aktora bezpieczeństwa.
Indyjska Tata Group zapowiedziała inwestycję wartą 11 mld dol. w budowę „Miasta Innowacji” w pobliżu nowego lotniska Navi Mumbai. Projekt ma koncentrować się na rozwoju AI, półprzewodników i infrastruktury cyfrowej, w tym centrum danych o mocy ponad 2 GW.
2025 r. przyniósł historyczną zmianę w europejskiej energetyce. Według danych ośrodka Ember Energy, wiatr i słońce odpowiadały za 30 proc. produkcji energii elektrycznej w UE, po raz pierwszy wyprzedzając paliwa kopalne (29 proc.). Największy wzrost zanotowała energetyka słoneczna, która wygenerowała 369 TWh.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
