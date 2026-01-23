11 min. 42 sek.

Góra gotowych mieszkań, krytyka Europy i rekord OZE w UE

Rekordowa oferta mieszkań w największych miastach, ostra krytyka Europy ze strony Wołodymyra Zełenskiego, miliardowe inwestycje w Indiach i historyczny udział OZE w miksie energetycznym UE.

Rekordowa podaż mieszkań. Presja na deweloperów rośnie

Chętni na zakup nowego mieszkania mają dziś wyjątkowo silną pozycję negocjacyjną. Na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych – m.in. w Warszawie, Krakowie i Trójmieście – na koniec 2025 r. na klientów czekało niemal 71 tys. lokali. Gotowe mieszkania stanowiły 23 proc. oferty – wynika z danych portalu Tabelaofert.pl. Nadpodaż szczególnie widoczna jest poza Warszawą i Trójmiastem. Jak zauważa Aleksandra Gawrońska, ekspertka JLL, tylko na tych dwóch rynkach popyt nadąża za podażą, a ceny pozostają stabilne lub lekko rosną. W pozostałych miastach deweloperzy mogą zostać zmuszeni do przecen, by pozbyć się zapasów.

Zełenski ostro o Europie w Davos

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos doszło do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Donald Trump ocenił rozmowę jako „bardzo dobrą”. Niedługo później Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie, w którym ostro skrytykował Europę. Prezydent Ukrainy zarzucił europejskim liderom brak zdecydowania i nadmierne skupienie na debatach zamiast realnych działań. Skrytykował też symboliczne – jego zdaniem – wysyłanie niewielkich kontyngentów wojskowych, m.in. na Grenlandię, podkreślając, że takie ruchy mogą podważać wiarygodność Europy jako poważnego aktora bezpieczeństwa.