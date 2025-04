W ostatni weekend Elon Musk mówił o swoich marzeniach stworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Wtedy zahaczył także Petera Navarro, głównego doradcę prezydenta, który jest głównym odpowiedzialnym za politykę celną prezydenta. Wtedy „pieszczotliwie” powiedział o Navarro, że „ w życiu nie zbudował nawet g...a”. I poparł swoje przemyślenia kolejnymi inwektywami.

Obelgi między Muskiem a Navarro

Teraz, w ostatni wtorek poszedł dalej. We wpisie w mediach społecznościowych nazwał Petera Navarro kretynem i „głupszym nawet niż worek cegieł”. Była to reakcja na wypowiedź Navarro w wywiadzie dla CNBC, w którym o Tesli powiedział, że jest wyłącznie montownią samochodów, a nie ich producentem, więc w związku z tym może ucierpieć z powodu ceł nałożonych przez prezydenta.

- W wielu przypadkach, kiedy idziemy do fabryki Tesli w Teksasie, znaczna większość silników, które w tym przypadku są bateriami, pochodzą z Japonii, bądź z Chin. Cały osprzęt elektroniczny jest sprowadzany z Tajwanu. Więc różnica między tym, co Elon mówi, a naszym dążeniem polega na tym, że my chcemy mieć opony z Akron, napęd z Indianapolis, a silniki z Flint i Saginaw. Bo chcemy, żeby samochody były produkowane u nas - mówił Peter Navarro.

Z tymi bateriami Navarro przestrzelił, bo pochodzą one najczęściej z amerykańskiej fabryki chińskiego koncernu BYD, największego producenta akumulatorów do aut elektrycznych na świecie.

Tesla mocno ucierpi z powodu nowych ceł

Elon Musk długo nie czekał z odpowiedzią. Na platformie X napisał, że Navarro jest prawdziwym kretynem. „Wszystko, co mówi, jest całkowitą nieprawdą ”.