Izera odchodzi w cień – powstanie międzynarodowy hub

Electromobility Poland oficjalnie wycofuje się z projektu Izery. Zamiast polskiego samochodu elektrycznego powstanie nowoczesne centrum badawczo-produkcyjne we współpracy z zagranicznym partnerem. Nowa europejska marka ma mieć siedzibę w Polsce. Zmiana decyzji tłumaczona jest konkurencją ze strony Chin i zmienną sytuacją geopolityczną.

Ceny gazu lecą w dół – LNG najtańsze od roku

Jak podaje S&P Global, ceny gazu ziemnego w Azji i Europie są najniższe od roku. W Europie cena spadła z 60 euro za MWh do 36 euro. Główne powody to cieplejsze prognozy pogody oraz zmniejszony popyt. To dobra wiadomość dla firm i konsumentów, choć spadki mogą uderzyć w producentów i zniechęcić do inwestycji w wydobycie.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.