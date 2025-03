Ustępujący prezydent Lewiatana Maciej Witucki w przeszłości był m.in. prezesem Telekomunikacji Polskiej i prezesem Orange Polska. Od 2013 r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej drugiej z tych firm. W latach 2008–16 był Przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego. Od 2009 r. jest członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, czołowego amerykańskiego think tanku, zajmującego się inicjowaniem publicznych debat na temat polityki międzynarodowej. Jest także członkiem Rady Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz członkiem Rady Powierniczej Fundacji Powszechnego Czytania. W latach 2010–2017 był prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Na funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki został wybrany w 2019 r. Zastąpił na tym stanowisku Henrykę Bochniarz.

Konfederacja Lewiatan jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych organizacji pracodawców w Polsce. Skupia 4100 firm, które łącznie zatrudniają milion pracowników i 54 związki branżowe i regionalne.