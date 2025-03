„Musimy wierzyć, że w każdych okolicznościach sojusznicy będą po naszej stronie. (…) A ten nasz sojusznik (USA- red.), który przez dziesięciolecia był przewidywalny, może teraz nagle wprowadzić ograniczenia w użytkowaniu, konserwacji, podzespołach – we wszystkim, co ma związek z faktem, że samoloty są sprawne i są wykorzystywane we wszystkich scenariuszach” – wyjaśnił Melo powody decyzji.

Jak nie F35 to co?

Minister obrony zauważył, że istnieje kilka wartościowych opcji do rozważenia „w kontekście europejskiej produkcji, a także biorąc pod uwagę wpływ, jaki te opcje mogą mieć na gospodarkę Portugalii”. Nie odpowiedział na pytanie, czy F-16 można zastąpić myśliwcami francuskimi (Dassault Rafale – red.). W Europie także Szwecja produkuje myśliwce wielozadaniowe Gripen.

Aktualnie portugalskie siły zbrojne dysponują 28 myśliwcami F-16. Cztery z nich od 2018 r. strzegą granicy sąsiada Polski – Litwy. W wywiadzie dla Diario de Noticias ubiegłej wiosny szef sztabu portugalskich sił powietrznych, generał João Cartajo Alves, powiedział, że Portugalia otrzyma pierwsze myśliwce F-35, które mają zastąpić F-16, dopiero po upływie co najmniej siedmiu lat od podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zakupu. Podkreślił, że do tego czasu samoloty F-16 będące na wyposażeniu portugalskiej armii będą służyć już około 40 lat.

Melo, który pokieruje resortem obrony do czasu sformowania nowego gabinetu, po zaplanowanych na 18 maja przedterminowych wyborach parlamentarnych, podkreślił, że Portugalia – pomimo dojścia do władzy w USA Donalda Trumpa – wciąż będzie współpracować z Waszyngtonem w ramach NATO. We wtorek parlament Portugalii nie udzielił wotum zaufania centroprawicowemu rządowi premiera Luisa Montenegro. Skutkowało to jego dymisją po niespełna 11 miesiącach rządzenia.