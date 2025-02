Start-upy mogą wzmocnić bezpieczeństwo i obronność

– Te wszystkie rozwiązania tworzone przez entuzjastów nowych technologii mają wdrażać instytucje, które są mimo wszystko skostniałe – zauważyła Monika Synoradzka. Jej zdaniem sektor publiczny jest dodatkowo obwarowany kwestiami poufności i bezpieczeństwa. To również utrudnia otwarcie na nowe rozwiązania.

Choć w raportach liczba start-upów w obronności jest niewielka, to zdaniem Macieja Sadowskiego wiele firm technologicznych może stosunkowo łatwo zaadaptować swoje rozwiązania na potrzeby tego sektora. – Start-upy, które rozwijają technologie dla cywilnego rynku – autonomiczne pojazdy, czujniki, drony – mogłyby w pół roku dostosować się do sektora obronnego – ocenił Sadowski. Problemem jest jednak brak mechanizmów identyfikujących start-upy z odpowiednim potencjałem. – Kto jednak powinien zajmować się budowaniem case study dla sektora obronnego i sprawdzać, co można wykorzystać? Czy mamy dziś kogoś takiego? – pytała Synoradzka. Sam rynek tego problemu nie rozwiąże. – Bez zamówień te wszystkie projekty się nie zrealizują – mówił Dąbrowski.

Niemniej pieniądze są dostępne – dziś na obronność idzie prawie 5 procent PKB. Problemem jest brak długoterminowego podejścia. Zdaniem Sadowskiego, jeśli Polska chce stać się hubem innowacji w obronności, musi przyciągnąć start-upy z całego regionu. – Potrzebujemy nie 40 projektów, a 4 tysięcy. Polska powinna zaprosić start-upy z Ukrainy, Rumunii, krajów bałtyckich: „Przyjdźcie do nas, mamy infrastrukturę i pieniądze” – stwierdził. Ważne jest stworzenie takiej struktury, która wspierałaby start-upy na każdym etapie rozwoju. – Jeśli będziemy ich zachęcać, ale nie damy im możliwości przejścia procedur związanych z bezpieczeństwem i testowania rozwiązań, to wyrzucimy pieniądze w błoto – podsumowała Monika Synoradzka.

Opóźnienie Europy

Rozwój start-upów w sektorze obronności i zaawansowanych technologii blokuje też to, że Polska i Europa nie mają długoterminowej strategii technologicznej. – Jesteśmy skansenem. Opóźnieni wobec Azji o 35 lat, wobec USA o 25 lat. Państwa kupują technologie od tych, którzy wiodą prym – Stany Zjednoczone, Korea, inne kraje azjatyckie. A my? Skaczemy od wydarzenia do wydarzenia, nie budujemy przyszłości – mówił Marek Trojanowicz. Ostrzegł, że jeśli Polska nie zacznie działać systemowo, za kilka dekad pozostaniemy jedynie tanią siłą roboczą dla Zachodu. Podkreślił, że nie musimy konkurować z globalnymi gigantami. Możemy znaleźć swoje nisze technologiczne. – Nie musimy budować modeli językowych AI, bo nasi naukowcy i tak trafią do zachodnich korporacji. Ale możemy rozwijać konkretne technologie – np. drony do transportu krwi między szpitalami, logistykę, przetwarzanie obrazu – mówił.

– Ilu dużych graczy w sektorze obronnym ma własne laboratoria testowe i ludzi, którzy próbują czegoś nowego? – pytała natomiast Monika Synoradzka. Wojciech Dąbrowski przypomniał, że w Polsce podejmowano próby tworzenia struktur wspierających innowacje, ale kończyły się fiaskiem. – PGZ miało mieć Centrum Technologii Wojskowych w Radomiu – bazę dla testów i współpracy. Projekt został zarzucony. Departament Kosmiczny? Skrytykowany i zamknięty. Dopóki nie będzie strategii i decyzji na poziomie rządowym, duże firmy nie będą się tym interesować – mówił. To nie wszystko – brakuje mechanizmów łączenia dużych firm z mniejszymi innowatorami. – Jako prezes PGZ zaprosiłem 150 prywatnych firm do współpracy – utknęły w analizie potrzeb ze strony dużych podmiotów. Nie ma odgórnych decyzji, nie ma otwartych warsztatów, nie ma przestrzeni do rozmowy o barierach i możliwościach – wymieniał Dąbrowski.

Na co postawić

Jednym z rozwiązań mogłoby być powtórzenie sukcesu Francji, gdzie prezydent Emmanuel Macron postawił na rozwój innowacji. – Francja nie była liderem technologii, ale stworzyła wokół big techu ruch społeczny. U nas brakuje kogoś, kto by to wziął na sztandar, rzucił takie hasło do start-upów – zauważył Maciej Sadowski.