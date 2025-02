Chiny ograniczają eksport technologii do produkcji baterii

Chiny mogą wprowadzić ograniczenia w eksporcie technologii do produkcji baterii, w tym ekstrakcji litu. Firma Jiangsu, jeden z czołowych producentów sorbentów, ogłosiła wstrzymanie dostaw zagranicznych. Według South China Morning Post, chiński rząd zachęca kolejne firmy do podobnych działań, co może wpłynąć na wzrost cen baterii i samochodów elektrycznych w Europie i USA. Chiny kontrolują większość globalnego rynku przetwarzania litu, a nowe restrykcje mogą pogłębić problem uzależnienia Zachodu od dostaw chińskich technologii.

Francja głównym importerem rosyjskiego LNG w Unii Europejskiej

Francja, Hiszpania i Belgia odpowiadają za 85% importu rosyjskiego gazu LNG do Unii Europejskiej. Z danych think tanku IEEFA wynika, że Francja zwiększyła import rosyjskiego LNG o 81% w latach 2023-2024, płacąc za surowiec 2,7 miliarda euro. Eksperci sugerują, że duża część gazu może być reeksportowana do Niemiec i innych krajów Unii, co podważa skuteczność sankcji wobec Rosji.