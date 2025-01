Wakacje mogą być droższe. Turystyczne miasta wprowadzają dodatkowe opłaty i utrudnienia

Czytaj więcej Transport Niemiłe zaskoczenie na wakacje. Chorwacja podnosi opłaty dla turystów Od poniedziałku 1 lipca do końca września w Chorwacji obowiązywać będą sezonowe opłaty drogowe. Ceny za wjazd na autostradę podniesione zostaną o 10 proc. - poinformowała państwowa spółka Chorwackie Autostrady (HAC). Wyższe stawki nie dotyczą autobusów i ciężarówek.

Zaczął od ograniczenia liczby wycieczkowców, które wpływają do portu, potem zaostrzył warunki wynajmu kwater na terenie Starówki, o jedną trzecią zmniejszył liczbę kawiarnianych stolików (i miejsc przy nich) wystawionych na zewnątrz, a kramów z pamiątkami jest o 70 proc. mniej, niż przed pandemią. Tyle, że spotkał się z gwałtownymi protestami branży.

Ale się nie poddał. I poszedł dalej. W tym roku została już ograniczona liczba taksówek w mieście, a kierowcy autokarów wycieczkowych zostali zobowiązani do korzystania z aplikacji, która w godzinach szczytu wskazuje alternatywne miejsce parkowania. Natomiast jeśli ktoś chce wynająć mieszkanie na Airbnb, to wcześniej musi uzyskać zgodę 80 proc. mieszkańców budynku. I jest to regulacja krajowa, a nie samorządowa.

Tyle, że nie zawsze to tak działa. W Kopenhadze rada Miejska w 2024 roku ustaliła, że do każdej doby będzie dopisywany podatek turystyczny w wysokości 10 koron. Radni uważali, że pozwoli to miastu przetrwać napływ turystów i „nie skończyć jak Barcelona”.