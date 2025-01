Jakub Jakóbowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, mówi wręcz o nowej, „półprzewodnikowej żelaznej kurtynie”, która – tak jak ta powojenna – też będzie przebiegała od Triestu do Szczecina. Oburzenia nie kryje Velina Tchakarova, dyrektorka Austrian Institute for European and Security Policy (AIES). W mediach społecznościowych zaapelowała m.in. do Elona Muska o przeniesienie Polski do grupy 1. (a więc państw nie objętych limitami). „Zdecydowanie wskazane jest usunięcie najszybciej rozwijającej się gospodarki europejskiej i najmocniej inwestującego w obronność w relacji do PKB, a także wiernego sojusznika Ameryki, z poziomu 2. ograniczeń dotyczących chipów AI produkowanych przez firmy amerykańskie” – podkreśla.

Tym bardziej, że restrykcje mogą ograniczyć zainteresowanie firm technologicznych naszym rynkiem. Zgodnie bowiem z wdrażanymi ograniczeniami w zakresie chipów, jeśli np. przedsiębiorstwo z USA, czy Niemiec, a więc z kraju z grupy pierwszej, zechce zbudować centrum danych AI nad Wisłą, będzie musiało przejść kontrolę bezpieczeństwa przeprowadzoną przez amerykański organ.

Układy AI – kto zyska, a kto straci

Co ciekawe, na kontrowersyjnej decyzji administracji Joe Bidena tracą również giganci technologiczni – Nvidia, AMD i Intel. Ograniczenie sprawi, że będą one musiały ograniczać sprzedaż. Bez certyfikatu bezpieczeństwa firmy w krajach poziomu 2. mogą kupić tylko 50 tys. procesorów w ciągu dwóch lat (w sytuacji, gdy Polska zawrze umowę z USA, limit ten będzie można podwoić do 100 tys.). Tymczasem, jak podaje „Financial Times”, sam Microsoft miał kupić w 2024 r. aż 485 tys. układów graficznych Hopper, zaś Meta – 224 tys.

Nvidia już oceniła nowe regulacje jako „daleko idący atak”. Na skutek ogłoszenia nowych przepisów o kontroli eksportu układów AI akcje tego wiodącego producenta chipów spadły w poniedziałek o prawie 2 proc. W ciągu ostatnich kilku dni notowania spółki osunęły się o prawie 7 proc. Firma Oracle ruch Białego Domu uznała za niebezpieczny, gdyż może on sprawić, że „większość światowego rynku sztucznej inteligencji i procesorów graficznych trafi do chińskich konkurentów”.

Oburzenia nie kryją w krajach, które znalazły się poza grupą 1. „Times of Israel” pisze o poważnym ciosie dla lokalnej branży AI, który „może uniemożliwić Izraelowi rywalizację w światowym wyścigu sztucznej inteligencji”. Cytowany Eli Greenbaum, partner w kancelarii prawnej Arnon-Tadmor Levy, która specjalizuje się w transgranicznych transakcjach technologicznych, twierdzi, iż w praktyce izraelskim firmom będzie trudno tworzyć i szkolić nowe modele AI. Izraelscy eksperci mówią wprost: Stany Zjednoczone, wprowadzając nowe przepisy, wybierają zwycięzców i przegranych rewolucji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Portal Politico wskazuje zaś, że amerykańska decyzja podzieli UE na dwa obozy.