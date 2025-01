Tworzywa sztuczne pod rosnącą presją UE

Co jeszcze? Opakowania mają się nadawać do recyklingu, a wszystkie opakowania z plastiku mają zawierać jakiś procent recyklatu. Tak jak pozostali członkowie Unii, Polska będzie musiała „podjąć działania”, by osiągnąć cele recyklingu takich odpadów.

Branża nie jest do tego nastawiona entuzjastycznie, bo te wyraźne granice nieskrępowanej dotąd produkcji opakowań zmuszają do głęboko przemyślanych zmian w ofercie, sposobie wprowadzania towarów na rynek. Wskazują też, że te rozwiązania mają na nich wymuszać ograniczanie produkcji, a przecież poziom produkcji towarów w 2035 r.będzie zupełnie inny niż w 2018. Unia jednak nie chce ograniczenia wytwarzania samych towarów – tylko zmiany masy, czasu życia oraz składu ich opakowań.

Ile przetwarzania?

Choć w ub. r. nie było nad Wisłą żadnej ekologicznej rewolucji w zakresie przetwarzania tworzyw sztucznych, a na pewno do zakładów przetwórczych nie wróciła żadna wielka fala odpadów opakowaniowych, to jednak, jak dowiedzieliśmy się w resorcie finansów, składka podatku od plastiku płaconego przez Polskę do unijnego budżetu spadła w 2024 r. o 11 proc., do 471,3 mln euro. Podatnicy zapłacą więc – w przeliczeniu – 2,045 mld zł za opakowania, które nie trafiły do recyklingu. Dużo, ale znacznie mniej niż rok temu, gdy zapłaciliśmy blisko pół miliarda zł więcej. Chodzi o podatek od masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi.

Z jednej strony wszystko to opiera się na szacunkach i prognozach, np. wysokość wpłat z tytułu nieprzetworzonego plastiku obliczana jest na podstawie prognoz masy odpadów – a nie na podstawie ewidencji. Weryfikacja tego podatku następuje, gdy państwa członkowskie złożą sprawozdania zawierające rzeczywiste dane dotyczące masy nieprzetworzonych odpadów plastikowych, na co mają 19 miesięcy od zakończenia roku. Skąd ta oszczędność?

Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, nie dostrzega spadku w ilości wprowadzanych opakowań czy spadku konsumpcji, wyjaśnienie musi więc tkwić gdzie indziej. – Uważam, że ten spadek podatku, odzwierciedlający ilość opakowań z tworzyw sztucznych, które trafiły do recklingu, może być konsekwencją tego, że firmy mogły zrewidować opakowania, czyli odchudziły je. Waga opakowań została zmniejszona w latach 2022–2023, ale w raportach firmy uwzględniły ten spadek masy w ewidencjach dopiero teraz – wyjaśnia.

Zmiany przyspieszą natomiast w 2025 r. Spodziewamy się nie tylko wejścia systemu kaucyjnego, od października rewolucjonizującego obieg butelek i puszek, ale już od teraz, od stycznia – nową frakcją odpadów będą ubrania, które gminy będą zobowiązane segregować osobno.