W tej chwili nie ma takiej możliwości.

Czytaj więcej Handel Poprawa w branży AGD. Niemcy i Francuzi mogą brać przykład z Polaków Choć w Europie sytuacja w branży AGD jest nadal trudna, to w Polsce widać pewne oznaki poprawy. Zarówno jeśli chodzi o produkcję takich urządzeń, jak i krajową ich sprzedaż, widać kilkuprocentowe zwyżki.

Spodziewa się pan, że to właśnie Chińczycy niedługo będą dominować na rynku i to doprowadzi do zamykania fabryk w Europie? W Polsce widać problemy sektora, co prawda to nie firma chińska, ale tureckie Beko zamyka dwa zakłady Whirlpoola, co z dużym szokiem zostało przyjęte w branży.

Dla mnie to nie był szok, bo niektóre zakłady Whirlpoola i Beko po prostu się dublują, a są też kwestie ekonomiczne, efektywnościowe, więc zamykanie zakładów było dość naturalne, skoro te biznesy w Europie się połączyły. Zaskoczeniem było dla mnie natomiast to, że ten nowy twór – Beko Europe – zamyka fabryki akurat w Polsce. To są według mojej wiedzy wydajne zakłady, a mimo to przy tworzeniu formalnego joint venture, które dla Whirlpoola oznacza de facto wycofanie się z Europy, Beko zdecydowało się właśnie na tę opcję. Wybór był dość duży, bo Amerykanie z Whirlpoola wnieśli do JV fabryki aż w dziewięciu miejscach, z czego cztery lokalizacje we Włoszech.

A może to jest efekt tego, co państwo też wskazywali podczas prezentacji swojej strategii, że Polska przestaje być rynkiem konkurencyjnym?

Myśl jest głębsza. Uważam, że Polska pozostanie dobrym miejscem do produkcji AGD w Europie i dlatego też Amica stawia na wielkopolskie Wronki i długoterminowy rozwój mocy produkcyjnych. Jako Polska mamy oczywiście trudności w związku z tym, że rośnie płaca minimalna, mamy wysokie ceny energii i wiele innych kosztów wpływających na ceny produkcji. Jednak gdyby tak obiektywnie spojrzeć z góry, takie klasyczne helicopter view, to są dalej trzy światowe huby produkcyjne sprzętu AGD – Polska, Turcja i Chiny. Co do tego ostatniego, to nie ma sensu mówić o porównywaniu, bo bardzo nieprzejrzyste jest subsydiowanie wielu rodzajów działalności. Natomiast my jako Amica, jako polska branża AGD, musimy być konkurencyjni w stosunku do Turcji. Jeżeli stracimy tę przewagę, tę konkurencyjność w stosunku do Turcji, to będzie źle.