MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Jednym z podstawowych elementów funkcjonowania firmy – na który zwracają uwagę i chcą mieć pod kontrolą wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od rozmiaru działalności – są koszty. Do tej kategorii zaliczają się także pojazdy firmowe. Własna flota samochodowa oznacza przy tym również konieczność zarządzania wieloma procesami. Są to: zarządzanie szkodami, zabezpieczenie finansowania, zabudżetowanie trudnych do przewidzenia w długim okresie kosztów eksploatacji i ubezpieczenia, a następnie wycofanie z eksploatacji, kiedy finalizujemy okres wynajmu lub leasingowania.

Na rynku są jednak dostępne narzędzia, które pozwalają łatwiej zaplanować wydatki i lepiej wykorzystać firmowe finanse w kontekście zarządzania flotą. Dziś coraz częściej wskazywana jest opcja wynajmu długoterminowego.

Optymalizacja procesów

Wynajem długoterminowy nie tylko usprawnia funkcjonowanie floty – pozwala także zoptymalizować procesy w firmie i czas pracy osób zajmujących się obsługą pojazdów oraz w dłuższej perspektywie przynosi oszczędności. W związku z tym flotowcy zrozumieli, że wybór profesjonalnego partnera, który jest w stanie w jednym miejscu zaoferować nie tylko samochody, ale też dodatkowe usługi, pomaga zaoszczędzić czas i zmienić rozłożenie kosztów działalności. Taki partner może bowiem zaoferować pakiet usług, takich jak finansowanie w formie wynajmu, stworzenie polityki flotowej przystosowanej do potrzeb konkretnego klienta, zaopatrzenie pojazdów w system telematyczny czy profesjonalny audyt floty.

Jedną z firm oferujących flotowcom wynajem długoterminowy, jest Volkswagen Financial Services. Jak wskazuje Maciej Zwiewka, dyrektor sprzedaży flotowej w VW FS, firma przestawiła się ze sprzedaży czysto transakcyjnej na konsulting i doradztwo w zakresie kompleksowych rozwiązań dla firmowych flot, a doradcy flotowi w salonach dealerskich Grupy Volkswagen przyjęli rolę konsultantów.

– Dla nas istotne jest, aby rata miesięczna spełniała oczekiwania klienta, dlatego ważny jest dobór odpowiedniej oferty wynajmu. Na początku należy dopasować kilka parametrów. Kluczowy jest okres trwania umowy i przebieg, który deklarują klienci. Do tego dobieramy zakres dodatkowych usług, takich jak przede wszystkim serwis mechaniczny, opony, assistance czy zarządzanie szkodami. Na bazie tych elementów oferta dla danej firmy szyta jest na miarę i parametryzowana w taki sposób, żeby optymalnie dobrać model samochodu i zakres usługi – podkreśla Maciej Zwiewka. Dodatkową korzyścią jest to, że dzięki jednej usłudze firma może użytkować wysokiej klasy auta bez uiszczania opłaty wstępnej.

Bogaty wybór opcji

Podstawą wynajmu długoterminowego jest serwis mechaniczny pojazdów. W jego ramach przedsiębiorca zyskuje nie tylko pokrycie kosztów klasycznych przeglądów, wynikających z wymogów producenta samochodu i gwarancji, ale także kosztów wymiany części, które zużywają się podczas eksploatacji.

– Gwarantujemy cały serwis mechaniczny samochodu klienta. Obejmuje m.in. takie usługi, jak wymiana oleju, klocków i tarcz hamulcowych czy wszystkich elementów eksploatacyjnych podwozia, łącznie z amortyzatorami czy końcówkami drążków – ich wymiana może się okazać konieczna przy używaniu pojazdu do celów firmowych. Przedsiębiorcy nie ponoszą kosztów tych napraw. Płacą tylko stałą miesięczną ratę serwisową zgodnie z zadeklarowanym średnim przebiegiem – wyjaśnia Maciej Zwiewka.

Dodaje, że naprawy są wykonywane w autoryzowanych stacjach obsługi z zachowaniem najwyższych standardów i technologii producenta. Samochody mogą być serwisowane w ramach usługi door-to-door, a więc użytkownik nie musi nawet przerywać pracy i spędzać kilku godzin w serwisie.

Przedsiębiorcy mogą także skorzystać z opcji dodatkowych, takich jak ubezpieczenie czy zakup, wymiana i przechowywanie opon. Dostępna jest także telematyka; warto przypomnieć, że według rynkowych statystyk korzystanie z niej w firmowych flotach może zmniejszyć wydatki na paliwo nawet o 30 proc.

Biorąc pod uwagę tak szeroki zakres dostępnych opcji, widoczne jest, że wynajem długoterminowy całkowicie zmienia wymiar TCO (ang. Total Cost of Ownership), czyli całkowitego kosztu posiadania auta. Sporą różnicę można odczuć już na etapie finansowania samego pojazdu, ponieważ przedsiębiorca spłaca jedynie przewidywaną utratę wartości auta. Z kolei wybrane koszty usług dodatkowych nie zmieniają się przez cały okres trwania umowy, można więc długofalowo zaplanować budżet na konkretny okres eksploatacji samochodów w firmowej flocie, co daje poczucie komfortu i przewidywalności. W efekcie wybierając korzystanie z samochodu w modelu wynajmu długoterminowego, można sporo zaoszczędzić w porównaniu z samodzielnym zakupem i obsługą floty.

– Zakup pojazdów to zawsze spory wysiłek inwestycyjny. Wynajem długoterminowy zmienia perspektywę klienta, gdyż firma nie potrzebuje jednorazowo dużego budżetu na zakup samochodów do firmowej floty. Dodatkowo przedsiębiorstwo może bardzo precyzyjnie budżetować, na wyrównanym poziomie, koszty generowane przez firmowa flotę – podsumowuje Maciej Zwiewka.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES