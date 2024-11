Grupa Amica w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 r. zanotowała 1,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 11-proc. spadek rdr. Spółka podkreśla, że odzwierciedla to spadek popytu na AGD w Europie. Choć sprzedaż urządzeń w Polsce, biznesowo najważniejszym rynku dla Grupy Amica, wzrosła o ponad 9 proc. rdr, to nie pokryło to spadków na przeżywających głębszą dekoniunkturę innych rynkach.

Reklama

Czytaj więcej Biznes Amica chce wrócić do zysków. Nowa strategia producenta AGD Nowa strategia producenta AGD zakłada między innymi wzrost sprzedaży na poziomie 3 proc. w 2027 roku oraz powyżej 7 proc. w latach 2030+. Ponadto spółka chciałaby wypłacać do 35 proc. osiąganego zysku netto w formie dywidendy.

Rośnie sprzedaż w Polsce i Azji. Amica wyprodukuje ok. 1 mln szt urządzeń AGD

- Poza Polską rośnie sprzedaż jeszcze tylko w Azji Centralnej, czyli naszej spółki w Kazachstanie. Na rynkach zachodnioeuropejskich spadki są spore, choć mniejsze niż w przypadku konkurencji. Niestety nie widzimy oznak wskazujących na ożywienie się popytu - mówi Michał Rakowski, wiceprezes Grupy Amica ds. finansów.

Cała branża mierzy się z dekoniunkturą, z jednej strony widać słabszy popyt, a z drugiej odczuwalne są wysokie koszty surowców czy komponentów oraz wyższe niż przed rokiem wynagrodzenia pracowników.

Amica w związku z tym przeprowadziła już zwolnienia grupowe, co oznaczało redukcję ok. 40 etatów. Dotyczyło to głównie stanowisk biurowych, a nie produkcyjnych.