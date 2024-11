Nie od dziś wiadomo, że aby osiągnąć sukces w biznesie, należy nieustannie podążać za najnowszymi trendami. Wymaga to przede wszystkim cennej wiedzy, ale także umiejętności dostosowania się do dynamicznie zmieniających się warunków. Strategiczne Spotkania w Świecie Biznesu to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie organizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przez Koło Naukowe Analiz Strategicznych w dniach 25-27 listopada.