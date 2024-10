Bardzo mocny spadek zysków chińskich firm. Co im szkodzi?

Zyski chińskich firm przemysłowych spadły we wrześniu aż o 27,1 proc. rok do roku, po tym jak w sierpniu zmniejszyły się o 17,8 proc. - wynika z wyliczeń agencji Wind Information, opartych na oficjalnych chińskich statystykach. Był to ich największy spadek od marca 2020 r., czyli od momentu, gdy zniżkowały one o 34,9 proc. Dane opublikowane przez chińskie Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) wskazują natomiast, że zyski spółek przemysłowych z Państwa Środka były w ciągu pierwszych trzech kwartałów mniejsze o 3,5 proc. niż w takim samym okresie zeszłego roku.

- Zbyt mały popyt oraz ostry spadek cen produkcji mocno zaciążyły na zyskowności producentów - twierdzi Yu Weining, analityk NBS. Opublikowane wcześniej dane wskazały, że ceny produkcji spadły we wrześniu o 2,8 proc. rok do roku, po sierpniowym spadku o 1,8 proc. Spadały one nieprzerwanie od października 2022 r.

- Osłabienie zysków firm przemysłowych pokazuje, że Chiny potrzebują większego wsparcia dla popytu - wskazuje Gary Ng, ekonomista z Natixis.

W jakiej kondycji jest gospodarka Chin?

PKB Chin wzrósł w trzecim kwartale o 4,6 proc., co było wynikiem nieco lepszym od prognoz. Dane o wzroście gospodarczym w poszczególnych chińskich prowincjach są jak na razie dosyć kiepskie. Jak dotąd dane o PKB opublikowało 26 chińskich prowincji oraz regionów. Tylko pięć z nich doświadczyło w pierwszych trzech kwartałach roku przyspieszenia wzrostu gospodarczego. W jedenastu doszło natomiast do głębszego spowolnienia wzrostu niż w przypadku całej gospodarki chińskiej. Owo spowolnienie najsilniejsze było w Tybecie oraz prowincjach Jilin i Hainan, w których wzrost gospodarczy wyniósł po 3,2 proc. i był o około 6 pkt proc. niższy niż przed rokiem.

- Dane wskazują na potrzebę silniejszych działań stymulacyjnych w obliczu słabego popytu wewnętrznego oraz presji deflacyjnej - uważa Hui Shan, główny chiński ekonomista Goldman Sachs. Jego zdaniem, do ogłoszenia kolejnych działań stymulacyjnych może dojść na posiedzeniu Komitetu Stałego Narodowego Kongresu Ludowego, zaplanowanym na 4-8 listopada. - W kolejnych miesiącach może pojawić się więcej wsparcia dla konsumpcji oraz dla rynku nieruchomości - prognozuje Hui Shan.