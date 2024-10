Czytaj więcej Gospodarka Szef Agencji Uzbrojenia: Nie kupimy szybciej uzbrojenia bez zmiany prawa Jeżeli chcemy pozyskiwać więcej pocisków 155 mm, to formuła Narodowej Rezerwy Amunicyjnej musi zostać dogłębnie zrewidowana, a jej założenia urealnione adekwatnie do aktualnej sytuacji na rynku zbrojeniowym – mówi gen. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia.

Większość pieniędzy trafia za granicę

Warto jednak pamiętać, że choć większość przychodów naszego przemysłu obronnego stanowią zakupy Ministerstwa Obrony Narodowej, to większość wydatków resortu trafia ostatecznie do podmiotów zagranicznych. W 2024 r. były one beneficjentem ok. 80 proc. środków na zbrojenia.

W największej mierze ma na to wpływ gigantyczna umowa na zakup 96 śmigłowców AH-64 Apache, której wartość to ok. 40 mld zł. Pocieszać można się tym, że o ile nowy sprzęt jest najczęściej kupowany za granicą, za jego utrzymanie zazwyczaj będą odpowiadać polskie zakłady. To powinno się przyczynić do wzrostu ich przychodów w najbliższych latach.