Podcast „Twój Biznes”: Droższe auta spalinowe od stycznia 2025r.

Mniejsze dostawy samolotów Airbusa we wrześniu zmusiły szefa działu ACA Christiana Scherera do uspokajania dziennikarzy lotniczych z AJPAE, że grupa z Tuluzy dotrzyma rocznego planu dostaw 770 samolotów. Przyznał, że największym problemem są silniki spółki CFM. Poinformował, że Airbus rozesłał swych ludzi do dostawców, m.in. do Spirit AeroSpace, aby pilnowali terminowości dostaw podzespołów.