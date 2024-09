Polska walczy o high-tech z Tajwanu

– Staramy się promować na Tajwanie trójkąt Drezno–Wrocław–Praga – mówi „Rzeczpospolitej” Łukasz Weremiuk, zastępca szefa Polskiego Biura w Tajpej. I tłumaczy: wokół TSMC istnieje ekosystem 40–50 firm, które muszą zainwestować w pobliżu takiej fabryki. W Tajpej we wrześniu była na targach branży półprzewodników SEMICON polska delegacja biznesowa i PAIH pod przewodem wiceministra cyfryzacji Rafała Rosińskiego.

– Nie ograniczamy swoich działań tylko do jednego inwestora. Tajwan to ok. 300 firm z łańcucha dostaw tej branży. Pozyskanie części z nich jest dla nas również ważne, bo pozwoli zbudować w Polsce ekosystem, który jest niezbędny, aby Polska stała się hubem dla branży w centralnej Europie – podkreśla Marcin Graczyk, rzecznik Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

PAIH na SEMICON podpisał porozumienie o współpracy z TAITRA, swoim tajwańskim odpowiednikiem. Gdy wiosną Warszawę odwiedził szef TAITRA James C.N. Huang, zapytaliśmy go o możliwe inwestycje półprzewodnikowe w Polsce. Odpowiedział, że mamy szanse na centrum projektowania układów scalonych i tzw. packaging, czyli nadawanie im ostatecznej formy, odizolowanej od środowiska zewnętrznego i gotowej do zainstalowania w urządzeniach docelowych.

Inwestycja TSMC lub jego partnerów mogłaby wypełnić lukę po Intelu, który mając problemy finansowe postanowił zamrozić budowę planowanego zakładu pakowania czipów na Dolnym Śląsku w Polsce wraz z fabryką półprzewodnikowych „wafli” w niemieckim Magdeburgu.

Inwestycje TSMC, jego tajwańskiego rywala, wpisują się we friendshoring, nowy trend lokowania zakładów w przyjaznych politycznie państwach. To efekt rosnących tarć między USA i komunistycznymi Chinami oraz presji Pekinu na leżącego po drugiej stronie Cieśniny Tajwańskiej sąsiada, którego uważa za zbuntowaną prowincję chińską.

Dla Tajwanu wyjście z fabrykami półprzewodników za granicę, do USA, Japonii, a ostatnio właśnie do Niemiec, to strategiczna decyzja, swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa na wypadek agresywnych działań Pekinu. I wzmocnienie obecności w globalnych łańcuchach dostaw. Znaczenie strategiczne Tajwanu wynika z tego, że zapewnia on światu dostawy ok. 90 proc. najbardziej zaawansowanych układów scalonych.