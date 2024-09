Tak więc na przykład Ruch Chorzów wyceniany jest na giełdzie na około 5 mln euro. Dla porównania: wartość rynkowa Manchesteru United jest ponad 500 razy wyższa (2524 mln euro vs. 5 mln euro), wartość przychodów 117 razy (746 mln euro vs. 6,4 mln euro) , a wartość składu 81 razy (730 mln euro vs. 9 mln euro).

Ruch Chorzów od 2008 r. notowany jest na rynku New Connect. Akcje w ofercie prywatnej poprzedzającej debiut sprzedawał po 1,7 zł. Obecnie kurs wynosi 0,4 zł. Klub został założony w 1920 r. Przełomowy dla spółki był rok 2020, w którym klub obchodził stulecie istnienia. Udało się przeprowadzić zmiany, które zaowocowały w kolejnych latach. Sezon 2022/2023 zakończył się dla Ruchu sukcesem i awansem do pierwszej ligi, a w kolejnym powrotem do ekstraklasy. Przełożyło się to na wzrost wartości składu i kapitalizacji. W roku 2024 klub zanotował jednak ponowny spadek do pierwszej ligi.

Z kolei GKS Katowice w sezonie 2023/2024 powrócił po 19 latach na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Wątek sportowy stanowi istotną część raportów okresowych notowanej na NewConnect spółki.

„Dzięki porażce gdynian z Lechią Gdańsk w przedostatniej kolejce sezonu 2023/24, GKS potrzebował zwycięstwa, by po 19 latach wrócić na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Dzięki trafieniu Adriana Błąda z pierwszej połowy spotkania, GieKSa mogła świętować!” – czytamy w raporcie finansowym za drugi kwartał. Spółka jest notowana na NewConenct od 2011 r. Weszła na rynek z kursem odniesienia wynoszącym 1 zł. Obecnie akcje kosztują niespełna 0,2 zł, a wycena całej spółki sięga 16 mln zł.