Akcje spółki macierzystej Google – Alphabet – spadły o 3,2 procent po tym, jak media poinformowały, że Departament Sprawiedliwości USA rozważa opcje obejmujące podział wyszukiwarki internetowej – informuje Reuters.

Reklama

Według Bloomberga, podział technologicznego giganta jest tylko jedną z opcji środków mających zredukować dominację Google'a. Inne to zmuszenie firmy do dzielenia się danymi z konkurentami oraz mechanizmy mające zapobiec zyskaniu nieuczciwej przewagi w obszarze sztucznej inteligencji. Prokuratura federalna będzie też wnosić o zakaz zawierania umów na wyłączność, jakie Google zawierał m.in. z Apple, by zapewnić by jego wyszukiwarka była domyślną opcją dla użytkowników sprzętu Apple.

Podział Google, należącego do Alphabet Inc., jest jedną z opcji rozważanych przez Departament Sprawiedliwości po przełomowym orzeczeniu sądu, w którym stwierdzono, że firma zmonopolizowała rynek wyszukiwania online. Byłaby to pierwsza próba Waszyngtonu rozbicia firmy za nielegalną monopolizację od czasu nieudanych prób rozbicia Microsoft Corp. dwie dekady temu.

Departament Stanu grozi Google podziałem

Inne, mniej groźne opcje obejmują zmuszenie Google do udostępniania większej ilości danych konkurentom oraz działania mające na celu zapobieżenie uzyskaniu przez nią nieuczciwej przewagi w produktach AI – informuje Bloomberg.

To kolejne złe wiadomości dla koncernu, po tym jak 5 sierpnia, sędzia federalny orzekł, że firma nielegalnie monopolizuje rynek wyszukiwarek internetowych.