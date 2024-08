Jeśli rzeczywiście takie plany się zmaterializują i Barry Wilmore i Sunita Williams wrócą na ziemię, Elon Musk pojawi się w bardzo korzystnym świetle. Bo bardzo tego potrzebuje. NASA ma podjąć decyzję jeszcze w tym tygodniu.

CST-100 Boeing Starliner wywiózł Wilmora i Williams do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 6 czerwca. Mieli tam pozostać przez tydzień. Teraz Boeing i NSA ujawniły, że ich powrót się mocno opóźni, być może nawet do lutego 2025.

Musk mówi, jak członek sztabu Donalda Trumpa

Elon Musk zawsze był kontrowersyjny. I zawsze przekraczał granice. I chodzi zarówno o decyzje biznesowe, jak i życie prywatne. Od niedawna doszła do tego jeszcze polityka. Od 13 lipca, czyli dnia, kiedy doszło do nieudanego zamachu na Donalda Trumpa, Elon Musk oficjalnie poparł kandydata Republikanów. I robi to wszystkimi siłami, korzystając ze swoich firm i ich pieniędzy. I niekoniecznie walczy czysto. A to go może dużo kosztować. Widać zresztą już pierwsze oznaki sprzeciwu. Odrzucenie Tesli przez niemieckiego Rossmanna może się okazać czubkiem góry lodowej. Kolejnym etapem będzie z pewnością wywiad, jakiego Donald Trump ma udzielić w tym tygodniu Elonowi Muskowi.

Cytowany przez Politico.eu profesor David Bach, że szwajcarskiego International Institute for Management Development (IDM) wskazuje, że Musk wcale nie jest pierwszym ważnym biznesmenem, który wypowiada się na tematy polityczne i to nawet w sposób bardzo kontrowersyjny, co zresztą byłoby nie do pomyślenia jakieś 20 lat temu.