To właśnie brak odpowiedniej liczby ładowarek jest jedną z głównych przyczyn zaledwie ok. 4-procentowego udziału samochodów w pełni elektrycznych w sprzedaży nowych aut osobowych w Polsce. Dla całej UE odsetek rejestracji elektryków w czerwcu 2024 r. przekraczał 14 proc.

Budujemy najdłużej w Europie

Obecnie do głównych barier w rozbudowie infrastruktury należy wyznaczanie miejsca przyłączenia do sieci energetycznej w dużej odległości od planowanej stacji ładowania, co oznacza wysokie koszty budowy przyłączy. Kolejna przeszkoda to odległe terminy budowy przyłączy, wykraczające poza terminy określone w AFIR, skutkujące najdłuższym w UE czasem uruchamiania stacji ładowania. Częstym zjawiskiem są opóźnienia w realizacji budowy przyłączy przez firmy energetyczne w ramach podpisanych umów. Z listu PSNM wynika, że konieczne jest również usprawnienie koordynacji działań między operatorami stacji ładowania, firmami energetycznymi oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Ocenia się, że rozbudowa infrastruktury ładowania to nie tylko konieczny warunek rozwoju rynku zrównoważonego transportu, ale także dla wzrostu konkurencyjności polskiej branży motoryzacyjnej, odpowiadającej za 8 proc. polskiego PKB i 13,5 proc. rocznego eksportu. Według PSNM brak zdecydowanych i szybkich działań dla rozwoju infrastruktury, a w konsekwencji brak stworzenia warunków dla rozwoju rynku nowej mobilności na skalę masową przyniesie kosztowne dla gospodarki rezultaty. – Poskutkuje nie tylko utratą perspektyw na korzyści gospodarcze, ale również osłabieniem całego przemysłu motoryzacyjnego w Polsce: redukcją zatrudnienia, zamykaniem wielu firm i zakładów, spadkiem wpływów do budżetu i negatywnymi konsekwencjami dla PKB – dodaje Raich.

Ryzykowny wyjazd za miasto

Jak dotąd sieć ładowania jest najlepiej rozwinięta w dużych miastach. Poza nimi rozwój sieci jest zdecydowanie za wolny. Wciąż bardzo brakuje ładowarek na trasach tranzytowych, choć przy autostradach i drogach ekspresowych powoli zaczyna ich przybywać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sukcesywnie ogłasza przetargi na budowę stacji ładowania, ostatnio przy autostradach A1, A2 i A4 oraz drogach ekspresowych S3, S7, S8 i S19. Budowę kolejnych stacji zapowiadają także koncesjonariusze autostrad płatnych. Przykładowo w końcu lipca o rozbudowie sieci ładowania poinformowała zarządzająca koncesyjną autostradą A2 pomiędzy Świeckiem i Koninem spółka Autostrada Wielkopolska. Obecnie znajduje się tam dziewięć stacji ładowania, docelowo mają być w każdym z miejsc obsługi podróżnych (MOP). W MOP Chociszewo właśnie uruchomiono ultraszybkie ładowarki o mocy 400 kW. To pierwszy etap inwestycji Polenergii, która ulokuje stacje ładowania jeszcze w siedmiu MOP-ach. – Dążymy do rozwoju sieci stacji ładowania na koncesyjnym odcinku A2, aby były one dostępne w każdym z 22 MOP-ów pomiędzy Świeckiem i Koninem – mówi Sebastian Joachimiak, członek zarządu Autostrady Wielkopolskiej.