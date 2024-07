Lotnicze cargo na wysokości zadania

Kamil Rarak: Przede wszystkim podejście DB Schenker skupia się na tym, żeby jak najbardziej wypłaszczać i skracać proces decyzyjny. Struktura naszej firmy opiera się na standardzie, w którym poszczególne zespoły odpowiedzialne za przygotowanie oferty przekazują zlecenie do działów i obszarów, które zajmują się bezpośrednią realizacją. A następnie po zakończeniu usługi, kolejne ogniwo tego całego łańcucha logistycznego zajmuje się zamknięciem procesu, przygotowaniem i finalizacją dokumentów, faktur dotyczących całej operacji. Jesteśmy firmą globalną, co daje nam większe możliwości, ale działamy lokalnie, aby być bliżej klientów i móc szybciej reagować na ich potrzeby.

Dlatego Schenker od ponad 150 lat jest kluczowym graczem na rynku, bo dostarczamy naszym klientom i partnerom biznesowym bardzo konkretne, dedykowane rozwiązania.

Cezary Ratyński: Na tle konkurencji wyróżnia nas podejście do procesów operacyjnych. Naszym celem jest umiejętność dostarczenia klientom wartości, czyli dostawy realizowanej zgodnie z oczekiwaniami i naszą ofertą. Stosujemy strategię lean management, mamy nowy, odświeżony model zarządzania biznesem. Ma on wspierać analizę naszego działania poprzez stawianie celów, mierzenie i doskonalenie tego, co robimy na wszystkich poziomach organizacji oraz generować współpracę we wszystkich zespołach i pionach.

Na rynku polskim działamy już od roku 1991 i biznes lotniczy jest integralnym elementem aktywności Schenkera. Nasze kompetencje są potwierdzone przez akredytacje światowych regulatorów takich jak IATA. Mamy wspomniany status zarejestrowanego agenta, który uprawnia nas do obsługi przesyłek lotniczych w bezpiecznym łańcuchu.

Kamil Rarak: Jeden z naszych klientów ostatnio powiedział wprost, że oczekuje od nas gwarancji miejsca, gwarancji ceny i gwarancji czasu dostawy. I to chyba w pigułce opisuje to, czego nasi klienci oczekują od nas jako dużej firmy, a my robimy wszystko, aby im to zapewnić.