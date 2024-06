Prawnicy News Group Newspapers (NGN) – wydawcy tabloidu "The Sun" – oskarżyli księcia Harry’ego o to, że zatajał on dowody w sprawie, w której oskarża NGN o naruszenie jego prywatności i nielegalne gromadzenie informacji na jego temat. Syn brytyjskiego monarchy będzie się musiał tłumaczyć przed sądem.