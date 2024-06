Według WHO podróbki Ozempicu wykryto już w krajach europejskich, takich jak: Wielka Brytania, Irlandia Północna, a także w USA i Brazylii. Są one oferowane w tzw. penach do iniekcji (które zawierają cienkie i krótkie igły), takich samych, jakie używane są w lekach oryginalnych.

Reklama

Wicedyrektor WHO ds. leków i produktów leczniczych, dr Yukiko Nakatani twierdzi, że w podróbkach może w ogóle nie być głównej substancji czynnej tego leku, jaką jest semaglutyd - albo jest jej zbyt mało, by mógł on prawidłowo działać.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Koncerny spożywcze chcą zarobić na Ozempicu. Pomagają im influencerzy Nowa marka żywności dla osób przyjmujących leki odchudzające, takie jak Ozempic czy Wegovy, będzie miała w opisie na opakowaniu informację, że posiłki są bogate w białko, błonnik i składniki odżywcze, ale nie poda nazw konkretnych leków - poinformował prezes koncernu Nestle.

Skutki zdrowotne takich podróbek mogą być "nieprzewidywalne" - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia.

„Pacjenci stosujący te produkty mogą podjąć działania, takie jak zakup leków na receptę od licencjonowanych lekarzy, a także unikać kupowania leków z nieznanych lub niezweryfikowanych źródeł, takich jak te, które można znaleźć w Internecie” – poinformowała WHO.