Częściej niż Polacy (48 proc.) Europejczycy na miejsce pobytu wakacyjnego wybierają hotele (50 proc.). Najwyraźniej w górę odstają tu od nas Niemcy (55 proc.), Szwajcarzy (56 proc.), Hiszpanie (57 proc.) i Austriacy (63 proc.). Rzadziej od nas do hoteli jeżdżą Portugalczycy (46 proc.), Włosi (44 proc.) i – co może trochę zaskakiwać – Francuzi (31 proc.). Ci ostatni wyraźnie częściej niż Polacy wynajmują domy i mieszkania i jeżdżą na kempingi.

Z rodziną. Tylko ta inflacja…

Większość Europejczyków preferuje wakacje rodzinne, choć szczególnie często tę formę spędzania wakacji wybierają Hiszpanie, Portugalczycy, no i Polacy (po 87 proc. wskazań). Mieszkańcy naszego kontynentu na wakacje dojeżdżają przy tym własnym samochodem (49 proc.). Szczególnie często ten środek transportu wybierają Francuzi (62 proc.), Portugalczycy (55 proc.) i Czesi (54 proc.). Samolotem na urlop wybiera się 44 proc. badanych Europejczyków. Tu w czubie są Brytyjczycy (59 proc.) i Szwajcarzy (57 proc.). Łączenia urlopu z pracą nie wyobraża sobie najwięcej Czechów (82 proc.), Francuzów i Austriaków (po 80 proc.). Średnia europejska w tym przypadku to 73 proc.

Ciekawe są też dane o tym co w kontekście wakacji psuje nam nastroje. W całej Europie, tak jak w Polsce, jest to przede wszystkim inflacja i drożyzna. Ten powód wskazało aż 70 proc. badanych mieszkańców naszego kontynentu. Najbardziej doskwiera to na południu Europy, w Portugalii (87 proc.), we Włoszech (79 proc.) i w Hiszpanii (77 proc.), gdzie inflacja była przecież wyraźnie niższa niż w Polsce.