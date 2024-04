Kumulacja popularnej loterii wzrosła do oszałamiającej sumy 4,3 mld złotych

Gigantyczna kumulacja w loterii Powerball

Ta kumulacja jest czwartą co do wielkości w historii Powerball i wkrótce może dorównać nagrodzie Mega Millions o wartości 1,13 miliarda dolarów wygranej w zeszłym tygodniu dzięki losowi w New Jersey.

Mimo braku szczęśliwca zgarniającego główna nagrodę, to nie wszyscy w poniedziałek wrócili do domu z pustymi rękami. Według Powerball sześciu graczy zdobyło nagrody o wartości 1 miliona dolarów, a ponad 2 miliony innych graczy zdobyło nagrody na niższych kwotach.

Czytaj więcej Biznes Kumulacja loterii czeka na zwycięski los od grudnia. Można wygrać górę pieniędzy Kumulacja w amerykańskiej loterii Mega Millions wzrosła do szacunkowej kwoty 875 milionów dolarów (niespełna 3,5 mld złotych) po tym, jak w piątkowy wieczór nie wyłoniono zwycięzcy nagrody głównej - 792 mln dolarów.

Minęły już trzy miesiące, odkąd ktokolwiek wygrał jackpot Powerball. Ostatni szczęśliwy zwycięzca w Michigan zgarnął nagrodę w wysokości 842,4 miliona dolarów 1 stycznia tego roku.

Ogólne szanse na wygranie nagrody Powerball w dowolnej wysokości wynoszą 1 do 24,9. Szansa na wygranie jackpota wynosi 1 do 292,2 miliona.