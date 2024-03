Niemiecki koncern zbuduje fabryki pocisków na Ukrainie i Litwie. Ruszają prace

„Oczekuje się, że grupa będzie produkować już w tym roku 0,5 mln pocisków, a 700 tysięcy pocisków w 2025 r. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę Rheinmetall produkował zaledwie 700 tys. sztuk rocznie” – pisze le Monde.

Ukraina to nie jedyny kierunek inwestycyjny niemieckiej grupy. W Hiszpanii Rheinmetall wyprodukuje rakiety podobne do amerykańskich HIMARS. Szczegóły techniczne nowych rakiet pozostają tajemnicą. Według Infodefensy rakiety o zasięgu do 300 km powinny powstać w zakładach w Hiszpanii w latach 2024–2027. Nie ujawniono nie tylko liczby rakiet, które Rheinmetall Expal Munitions powinna wyprodukować w ciągu najbliższych kilku lat, ale także ich rodzaju.